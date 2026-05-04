 Prezidentas su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose

2026-05-04 06:55
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose.

„Prezidentas su sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskiene, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininke Lina Šukyte-Korsake ir Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto pirmininku Skirmantu Mockevičiumi aptars sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“, – BNS nurodė Prezidentūra.

Kaip rašė BNS, šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad G. Nausėda planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse.

Pasak jo, regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas nuo gyvenimo atokesnėse nuo didesnių miestų vietose.

V. Augustinavičiaus teigimu, pataisomis bus siūloma įvesti vadinamąjį „bazinį krepšelį“, kad tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, pediatrijos skyriai, galėtų išlikti rajonų ligoninėse, nepaisant pacientų skaičiaus.

„Jeigu mes norime gyvybingų miestelių, mes turime turėti ir tam tikras būtinąsias sveikatos paslaugas prie žmogaus“, – kalbėjo V. Augustinavičius.

Pasak jo, išsaugoti gydymo įstaigas regionuose leistų augantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimas.

Prezidentui ir ministrei nusispjauti anr žmogaus teisių.
