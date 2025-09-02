Vaikų burnos priežiūros situacija šalyje – prastoka: patarė, kaip išlaikyti sveiką šypseną

– Kad užaugus būtų galima džiaugtis plačia šypsena ir jos neslėpti, labai svarbu užsiimti vaikų dantų priežiūra ir problemų prevencija jau dabar, ar ne?
– Taip, kuo anksčiau, tuo geriau.
– Kokia yra mokyklinukų specifika? Darželyje atrodo, kad viskas aišku: vaikams tikrai yra laiko išsivalyti dantukus, tai yra įprasta jų rutina. Tačiau kai vaikas išeina į mokyklą, viskas atrodo nauja. Ir kaip čia integruoti dantų priežiūrą pamokų metu? Ar tai įmanoma?
– Na, žinoma, pamokų metu greičiausiai vaikai dantų nesivalys, tai faktas. Bet bent jau galima juos apšviesti elementariausiais būdais. Pavyzdžiui, po saldumyno ar saldaus gazuoto gėrimo bent jau prasiskalauti burną vandeniu. Tai paprasčiausia priemonė. Taip pat galima pakramtyti kramtomosios gumos – ji skatina seilių išsiskyrimą, o tuomet saldumynų likučiai greičiau nusiplauna nuo dantų.
– Kokia turi būti kramtomoji guma? Tikriausiai ne vaisinė, kokią vaikai labiausiai mėgsta?
– Rekomenduojama pirkti kramtomąją gumą su ksilitoliu. Ksilitolis yra natūralus cukrus, kurio nemėgsta kariesą sukeliančios bakterijos. Todėl ksilitolio pastilės ar tokia guma yra tinkama.
– Girdėta, kad labai padeda suvalgyti obuolį. Čia tiesa ar mitas?
– Obuolys, aišku, nėra toks blogas kaip saldainis ar guminukas, bet vis tiek pats savaime yra rūgštus, o rūgštys būtent ir sukelia kariesą.
– Gal yra kitų produktų, kurie galėtų neutralizuoti saldumynų poveikį dantims?
– Taip, pavyzdžiui, riešutai, ypač migdolai. Jie turi labiau šarminę terpę, todėl neutralizuoja rūgštis. Tad į kuprinę galima įdėti riešutų, migdolų, taip pat ksilitolio pastilių ar kramtomosios gumos.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Dar vienas niuansas – tėvams atrodo, kad kai vaikas pradeda eiti į mokyklą, jau gali pats valytis dantis. Iki kokio amžiaus tėvai turėtų tai daryti už juos?
– Pagal naujausius mokslinius tyrimus, net iki devynerių metų. Reikia iki tol, kol vaikas išmoksta taisyklingai rašyti ranka. Jei jis jau gražiai rašo, reiškia, kad yra išlavinęs rankos įgūdžius ir gali taisyklingai išsivalyti dantis.
– Nebūčiau pagalvojusi, kad rašymo įgūdžiai gali sietis su dantų valymo išmanymu.
– Čia ne tiek išmanymas, kiek rankos motorika. Jei vaikas sugeba atlikti smulkius judesius, tuomet gali kokybiškai išvalyti ir dantis.
– O kaip dėl pieninių dantų? Dažnai tėvai numoja ranka – nekreipia dėmesio į mažas skylutes, nes dantis iškris, užaugs nuolatinis. Ar tikrai galima jų neprižiūrėti?
– Tikrai ne. Pieniniai dantys, pavyzdžiui, krūminiai ar iltiniai, krenta tik 10–12 metais. Jie taip pat turi nervus, gali skaudėti, pūliuoti, ištinti. Jei jie bus sugedę daug metų, problemos tikrai labai apsunkins gyvenimą. Be to, infekcija iš sugedusio pieninio danties gali pažeisti nuolatinio danties užuomazgą.
– Kaip atrodo situacija su vaikų dantimis Lietuvoje?
– Iš tiesų – prastoka. Žinoma, dabar švietimas po truputį stengiasi: pavyzdžiui, darželiuose ir mokyklose reikia pateikti pažymas, todėl tėvai privalo parodyti vaikus odontologams. Toks švietėjiškumas jau praktikuojamas, bet bendrai situacija vis tiek nėra gera.
– Kas yra silpniausia vieta vaikų dantų priežiūroje?
– Valymas. Jei jis nepakankamas, problemų neišvengsime. Reikia dantis valyti ryte ir vakare, bet bent jau vakare – būtinai. Ir ne tik patiems vaikams, bet tėvams turėtų būti įprasta juos pervalyti. Vaikai tik patrina šepetėliu, bet neišsivalo kokybiškai.
– Tai ar saldumynus reikėtų leisti valgyti tik tam tikromis dienomis ar tam tikru paros metu, pavyzdžiui, ne per arti vakarinio dantų valymo?
– Taip, tai būtų tikslinga. Jei vaikas suvalgo saldumynų pirmoje dienos pusėje, tikėtina, kad per dieną burna dar apsivalys, o jei prieš pat miegą – poveikis daug blogesnis.
– Kurie produktai labiausiai užsilaiko ant dantų ir sunkiausiai nusivalo?
– Lipnūs. Pavyzdžiui, guminukai, irisai. Jie gana ilgai užsilaiko ant dantų.
