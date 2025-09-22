„Akropolis Group“ skolinasi 110 mln. eurų, pirks bendrovę „Galio Group“

Bendrovė pranešė pirmadienį pasirašiusi kredito sutartį su „Swedbank“ dėl 110 mln. eurų kredito suteikimo.
Šios lėšos kartu su nuosavomis lėšomis bus naudojamos įsigyti 100 proc. bendrovės „Galio Group“ akcijų.
Anot „Akropolio Group“, suteiktas kreditas sudarys kiek mažiau nei pusę sandorio kainos, tačiau ji nėra skelbiama.
„Sutartis dėl akcijų pirkimo tarp bendrovės „Akropolis Group“ ir dabartinių „Galio Group“ akcininkų pasirašyta šiandien, sandorį planuojama užbaigti artimiausiu metu“, – teigiama pirmadienį išplatintame pranešime.
„Akropolis Group“ ir „Galio Group“ yra susiję asmenys, turintys tuos pačius naudos gavėjus – Nerijų Numą ir Igną Dilį.
„Šis žingsnis „Akropolis Group“ bendrovei leis reikšmingai padidinti ir diversifikuoti valdomo nekilnojamojo turto (NT) portfelį bei sustiprinti NT projektų valdymo ir vystymo kompetencijas“, – sakė „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Anot jos, tuo pačiu „Vilniaus prekybos“ įmonių grupėje gims esminius NT verslus konsoliduojanti verslo šaka.
„Akropolis Group“ valdo penkis prekybos ir pramogų centrus: tris Lietuvoje – Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančius „Akropolius“, du Latvijoje – „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ šalies sostinėje Rygoje.
„Galio Group“ beveik 20 metų užsiima komercinio ir gyvenamojo NT projektų vystymu ir valdymu Baltijos regione, bendrovės valdomo turto vertė viršija 300 mln. eurų.
Pernai jos konsoliduotos pajamos siekė 31 mln. eurų, konsoliduotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) – 17 mln. eurų. Konsoliduotos „Akropolis Group“ pajamos praėjusiais metais sudarė 125 mln. eurų, EBITDA – 88 mln. eurų.
Naujausi komentarai