„S&P Global Ratings“ paliko „Akropolis Group“ BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva

Toks pats reitingas patvirtintas ir rugsėjį, tačiau reitingų agentūra, atsižvelgdama į „Vilniaus prekybos“ grupės vykdomus struktūrinius įmonių valdymo pokyčius, iš naujo įvertino nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovės „Akropolis Group“ skolinimosi perspektyvas.
Reitingo agentūra bendrovę „Akropolis Group“ priskyrė prie strateginių kontroliuojančios grupės įmonės „Metodika B.V.“ bendrovių bei patvirtino suteiktą BB+ ilgalaikio skolinimosi reitingą su stabilia perspektyva, pirmadienį pranešė „Akropolis Group“.
„Nuo 2021 metų išlaikomas BB+ kredito reitingas patvirtina bendrovės gebėjimą stabiliai veikti ir nuosekliai įgyvendinti savo veiklos planus. Tai aiškus pasitikėjimo signalas investuotojams ir partneriams, suteikiantis tvirtą pagrindą užtikrintai priimti tolesnius verslo sprendimus“, – sakė „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Tarptautinės reitingų agentūros „S&P Global Ratings“ ir „Fitch Ratings“ bendrovę „Akropolis Group“ pirmą kartą reitingavo 2021 metų gegužę.
