„Akropolis Group“ užbaigė „Galio Group“ įsigijimo sandorį

Kaip skelbiama ketvirtadienį išplatintame pranešime, „Akropolis Group“ perėmė 100 proc. NT įmonės akcijų nuosavybę.
„Tai svarbi žinia investuotojams ir verslo partneriams – šis sandoris užtikrina stabilų pajamų augimą bei daugiau plėtros galimybių ateityje. Įsigiję vieną pirmaujančių šalies NT valdytojų ir vystytojų, apie 30 proc. padidiname valdomo NT turto portfelio vertę, taip pat diversifikuojame šį portfelį per skirtingas turto klases bei stipriname NT vystymo kompetencijas“, – pranešime cituojama „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
NT plėtros bendrovė „Galio Group“ beveik 20 metų užsiima komercinio ir gyvenamojo NT projektų vystymu Baltijos regione, bendrovės valdomo turto vertė viršija 300 mln. eurų.
Skelbiama, kad po šio sandorio bendrovės „Akropolis Group“ valdomo NT portfelio vertė išaugo apie 30 proc. – nuo 1,1 mlrd. iki 1,4 mlrd. eurų, o pajamas generuojančių NT objektų skaičius padidėjo nuo 5 iki 60 vienetų.
Diversifikavus bendrovės valdomą NT portfelį, prekybos centrų koncentracija jame sumažėjo nuo 96 proc. iki 73 proc. portfelio vertės.
Pranešime rašoma, kad pasikeitus akcijų savininkams, „Galio Group“ toliau aktyviai vystys NT projektus Baltijos šalyse, tarp kurių yra ir šiuo metu plėtojami „reVINGIO“ bei „Mosso“ gyvenamieji projektai Vilniuje.
Kaip rašė BNS, „Akropolis Group“ šiam įsigijimui pasiskolino 110 mln. iš „Swedbank“.
„Akropolis Group“ valdo penkis prekybos ir pramogų centrus: tris Lietuvoje – Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančius „Akropolius“, du Latvijoje – „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ šalies sostinėje Rygoje.
Naujausi komentarai