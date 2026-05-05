Aktualu norintiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti: tam – skirta tik viena diena

Šio kvietimo metu paramai įsigyti būstą numatoma skirti apie 5,6 mln. eurų. Šiais metais bus galimybė prašymus teikti ir per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė kviečia gyventojus, atitinkančius reikalavimus, pasinaudoti šia parama ir primena, kad šiemet sukurta galimybė teikti prašymus per SPIS padaro šią procedūrą paprastesnę.
„Tikiu, kad valstybės parama pirmajam būstui įsigyti – svarbi priemonė, stiprinanti šeimų ir asmenų finansinį saugumą bei sudaranti palankesnes sąlygas auginti vaikus. Siekiame, kad kuo daugiau gyventojų galėtų drąsiau žengti pirmą žingsnį, įgyvendindami svajonę turėti savus namus, ir kurtų savo gyvenimą čia, Lietuvoje“, – sako J. Zailskienė.
Prašymų teikimo metu paaiškėjus, kad skirtų valstybės biudžeto lėšų pažymoms formuoti gali nepakakti, ministerija savo interneto svetainėje paskelbs kvietimo teikti prašymus pabaigą. Prašymai, pateikti ne kvietimo laikotarpiu, SPIS neregistruojami ir nenagrinėjami.
Kas gali gauti paramą?
Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių grynosios pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių. Būstas gali būti įsigyjamas bet kurioje Lietuvos teritorijoje.
Asmenys (šeimos), pretenduojantys į paramą būstui įsigyti, negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėję gyvenamojo būsto, išskyrus atvejus, jei būsto naudingasis plotas vienam asmeniui neviršija 14 kvadratinių metrų arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 proc.
Negalią turintis asmuo ar šeima, kurioje yra toks asmuo, gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį.
Išsamią informaciją apie tai, kas gali pretenduoti į paramą būstui įsigyti, ir paramos teikimo sąlygas galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti.
