Antrosios pensijų pakopos pinigai – pasekmės gali skaudžiai smogti

Elektronika, statybinės medžiagos, baldai, juvelyrika – būtent čia nugulė dalis iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų.
„Apie pusę milijardo eurų jau išleista“, – komentavo „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Į gyventojų sąskaitas buvo pervesta 3 mlrd. eurų.
„Naujai ateinančių į antrąją pensijų pakopą kasdien yra“, – tikino „SEB investicijų valdymo“ generalinis direktorius Paulius Kabelis.
Pensijų fondai teigė, jog balandį naujų dalyvių šuolis buvo 3–4 kartus didesnis. Tiesa, prie antrosios pensijų pakopos prisijungė 14 tūkst. gyventojų.
„Tie 14 tūkst. sutarčių – daugiau nei pusė, kiek pernai buvo padaryta per visus metus“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Eksperto teigimu, toks skaičius – menkniekis.
„Lašas jūroje, nes daug vis dėlto išėjo, kaip bebūtų gaila“, – tvirtino „finansaipaprastai.lt“ autorius Martynas Kairys.
Per tris mėnesius kaupimą nutraukė 550 tūkst. žmonių, tad grįžtančiųjų kol kas dešimtimis kartų mažiau nei išėjusiųjų.
„Dažnai būna žmonės pasiima pinigus nenusprendę, ką su jais darys. Čia gali būti vienas iš tų atvejų“, – neslėpė M. Kairys.
Tiesa, ministrė teigė, jog atgijo pasitikėjimas sistema.
„Antrosios pensijų pakopos pakeitimai žmonėms kelia pasitikėjimą ir jie sudaro naujas sutartis“, – aiškino J. Zailskienė.
Dalis kaupimą pradėjo pirmą kartą, tačiau dauguma – jau buvo išėję, o dabar persigalvojo.
„Visai naujai – tokių turime keletą tūkstančių nuo metų pradžios. Tikrai yra keliolika tūkstančių ir jų skaičius auga, kurie pasitraukė, tačiau sudaro sutartį iš naujo“, – sakė „Artea Asset Management“ vadovas Vaidotas Rūkas.
Anot fondų, dažniau grįžta tie, kuriems iki pensijos liko 10–15 metų.
„Grįžta tie, kurie ilgiausiai kaupė, nes pamatė rezultatą, kas grįžo į piniginę – pusė buvo vien investicinė grąža“, – pasakojo P. Kabelis.
Ekspertai savo ruožtu, nemato finansinės logikos. Pradėjus vėl kaupti nuo nulio, rezultatas gali nuliūdinti.
„Labai keistas sprendimas pasitraukti ir grįžti atgal, nes prarandamas sukauptų palūkanų efektas. Ką aš sukaupiau, trečdalį atiduodu „Sodrai“ ir dabar judu atgal, t. y. vėl bandau kaupti“, – komentavo „Orion Securities“ investavimo vadovas Marius Dubnikovas.
„Pirmi metai investavime nuobodūs, atrodo, grąžos nedaug uždirba. Iš tos pusės gaila – nuo didesnės sumos labiausiai jaučiasi investicinis rezultatas“, – tikino P. Kabelis.
Kaupiantieji į antrą pakopą perveda 3 proc. savo atlyginimo, o valstybė papildomai skiria apie 1,5 proc. – maždaug 34 eurus per mėnesį. Tiesa, tik kruopelė gyventojų renkasi kaupti daugiau.
Pasak eksperto, smarkiau sukrutinti gyventojus nebent galėtų pensijų anuitetų panaikinimas.
„Tam tikrą dalį žmonių tikrai sustabdytų, kur dar yra likutis ir kas planuoja išeiti“, – kalbėjo M. Kairys.
Atsisakyti privalomų pensijų anuitetų siūlė ir prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau ministrė kol kas prieš.
„Nesvarstome šio varianto, jis yra ir turi likti“, – neslėpė J. Zailskienė.
Šalia to – trečia pakopa įgauna pagreitį. Savanoriškas kaupimas, anot fondų, per keturis mėnesius šoktelėjo 3–4 kartus.
„Dar per ankstyva pasidalinti duomenimis, bet nėra abejonių, kad balandis bus arba geriausias, arba vienas geriausiai papildžiusių sąskaitas mėnesių“, – tvirtino V. Rūkas.
Esą ten jaunesni žmonės, o tai reiškia – daugiau rizikos, daugiau akcijų.
„Vidutinis dalyvis jaunesnis, dažniau renkasi aukštos rizikos fondus, jei iki pensijos likę daugiau nei 10 metų“, – teigė P. Kabelis.
„Jei jūsų tikslas sukaupti senatvei, tai antroji arba trečioji pakopa tinka. Jei tikslas kažkada atsinaujinti būstą ar automobilį – galite atsidaryti kitą sąskaitą ir tam tikslui kaupti“, – aiškino M. Kairys.
Ekonomistas tikino, jog ne visi pensijų pinigai bus išleisti esą pusė nueis taupymui ar investavimui, 30 proc. – vartojimui, o likusi dalis skolų dengimui.
„Apie pusę atsiimtų pinigų nebus išleisti trumpalaikiams poreikiams, bet bus investuoti į ateitį“, – tikino N. Mačiulis.
Tiesa, ekonomisto Tado Povilausko teigimu, bus kitas scenarijus. Esą iki šių metų pabaigos žmonės vis dar išeidinės iš antrosios pensijų pakopos bei bus atsiimta apie milijardas eurų.
