Apklausa atskleidė, dėl ko gyventojai nerimauja labiausiai

Banko „Citadele“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, 64 proc. gyventojų nerimauja, kad per artimiausius šešis mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63 proc. – degalai, 48 proc. – komunalinės paslaugos.
Mažiausiai tikimasi būsto nuomos išlaidų ar paskolos įmokų augimo (16 proc.), drabužių ir kasdienių prekių (9 proc.), laisvalaikio ir pramogų prekių bei paslaugų (8 proc.) brangimo. Dar 8 proc. nurodo nesibaiminantys kainų augimo.
„Energetikos kainų pokyčiai bendrą kainų lygį veikia su tam tikru vėlavimu, todėl poveikis visuomenei pasijunta ne iš karto – net ir pradėjus sparčiau kilti kainoms, gyventojai kurį laiką išlaiko įprastus vartojimo įpročius“, – pranešime sakė banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo vadovė Rasa Narė.
Anot apklausos, infliacijos šoko atveju Lietuvos gyventojai labiausiai susifokusuotų į du veiksmus: mažintų nebūtinas išlaidas (60 proc. respondentų) ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius (56 proc.).
Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsiimtų papildoma veikla.
„Citadele“ užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliko tyrimų agentūra „Norstat“, balandį internetu Lietuvoje apklaususi 1000 gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
