Apklausa atskleidė, kur lietuviai planuoja investuoti antrosios pakopos lėšas

Tyrimo duomenimis, iš visų respondentų daugiau nei 77 proc. teigė kaupę lėšas antrosios pensijų pakopos fonduose, iš kurių 28 proc. sukauptas lėšas jau atsiėmė, o 32 proc. žmonių dar svarsto tai padaryti ateityje.
Tačiau tarp lėšas atsiėmusių ar dar tik planuojančių tą padaryti lietuvių vos 16 proc. teigė planuojantys už šias lėšas pirkti NT.
Tuo metu 61 proc. respondentų nurodė tvirtai žinantys, kad į šią sritį neinvestuos, o likę 23 proc. kol kas nėra apsisprendę šiuo klausimu.
„Kol kas, praėjus pirmajam pinigų atsiėmimo etapui, nematome, kad tai būtų tapę masiniu reiškiniu, atlikta apklausa tik patvirtino, kad nors investuojančių į NT bus, tačiau greičiausiai tai netaps labai dažnu sprendimu“, – pranešime cituojamas „EIKA Development“ plėtros direktorius Tomas Žiaugra.
Anot apklausos tarp lietuvių, kurie visgi nori investuoti į NT, didžioji dalis (25 proc.) nori pirkti būstą nuomai arba investicijoms. Beveik tiek pat gyventojų lėšas skirs pirmajam ar didesniam būstui, o 9 proc. apklaustųjų ketina investuoti investuoti į būstą užsienyje arba laisvalaikio objektus, sodybas ar vasarnamius.
Populiariausiu pasirinkimu išlieka naujos statybos butai – jais domisi 32 proc. gyventojų.
Tuo metu 23 proc. apklaustųjų domisi senos statybos butais, 14 proc. – kotedžais ir namais, 11 proc. – sodybomis ir vasarnamiais, o 7 proc. – būstu užsienyje.
Reprezentatyvią kiekybinę apklausą, kurioje dalyvavo 596 respondentai, šių metų balandžio 21–27 dienomis atliko apklausų platforma „Delfi apklausos“, bendradarbiaudama su „Syno International“.
