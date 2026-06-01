Apklausa: dauguma didžiųjų miestų gyventojų mano, kad NT kainos toliau augs

Apklausos duomenimis, 42 proc. gyventojų mano, kad būsto kainos per artimiausius 12 mėnesių didės iki 10 proc., dar 31 proc. apklaustųjų tikisi didesnio nei 10 proc. kainų augimo, o 12 proc. prognozuoja, jog kainos gali augti daugiau nei penktadaliu.
„Tokį gyventojų lūkestį greičiausiai formuoja pastarųjų metų patirtis – būsto kainos Lietuvoje augo gana sparčiai, o ir šiuo metu rinka išlieka aktyvi. Prie to prisideda augančios gyventojų pajamos bei pakankamai stipri darbo rinka, palaikanti būsto paklausą“, – pranešime teigia „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
Tuo metu 10 proc. apklaustųjų teigė manantys, kad būsto kainos per artimiausius metus nesikeis, o NT kainų mažėjimo tikisi 5 proc. gyventojų.
Kaip rodo apklausos rezultatai, 15 proc. respondentų nurodė, kad būtent būsto kainų kilimo lūkestis jiems yra svarbus veiksnys priimant sprendimą pirkti būstą.
„Augančių kainų lūkestis dažnai skatina gyventojus greičiau priimti sprendimą dėl būsto įsigijimo“, – sako J. Cvilikienė.
Taip pat tyrimas parodė, jog 10 proc. apie būsto įsigijimą svarstančių gyventojų planuoja tai daryti siekdami investuoti laisvas lėšas bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Tuo metu 2017 m. tokių gyventojų dalis siekė vos 1 proc.
„Būstas yra apčiuopiamas turtas, kuris gali generuoti nuomos pajamas, o ilgesniu laikotarpiu – ir auginti savo vertę. Dėl to dalis gyventojų investicinį būstą vertina kaip tam tikrą finansinio saugumo priemonę“, – pažymi J. Cvilikienė.
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyventojų apklausą 2026 m. vasarį „Swedbank“ užsakymu atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklausti 1 338 gyventojai, iš kurių 512 svarsto apie būsto pirkimą.
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