Aplinkos ministerija papildomai skyrė 342 tūkst. eurų kompensacijoms žvejams

Balandžio pradžioje paskelbus kvietimą dėl kompensacijų, visos lėšos buvo rezervuotos dar nespėjus pasibaigti paraiškų teikimo terminui. Todėl papildomas finansavimas, pasak ministerijos, suteiks galimybę gauti kompensacines išmokas už nutrauktą veiklą dar didesniam žvejų skaičiui.
„2026-ieji yra paskutiniai metai, kuomet žvejai verslininkai gali pasinaudoti šia paramos priemone ir gauti išmokas už veiklos nutraukimą“, – teigiama ministerijos pranešime spaudai.
Kompensacijas gali gauti žvejai, perleidžiantys teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukiantys verslinę žvejybą vidaus vandenyse.
Paraiškos priimamos iki gegužės 29 d.
