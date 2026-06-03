Atnaujino smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos sudėtį

Ekonomikos ir inovacijų ministerija į tarybos sudėtį pasiūlė įtraukti Jaunųjų advokatų asociaciją, Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungą, Saulės energetikos ir kaupiklių bei Verslo moterų asociacijas.
Tuo metu iš sąrašo išbrauktos asociacija „Lietuvos prekyvietės ir turgavietės“, Aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, Lietuvos grožio specialistų federacija, Informacijos verslo asociacija, „Linava“, Lietuvos nacionalinio verslo konfederacija.
Narystės taip pat neteko Nacionalinė atliekų tvarkytojų konfederacija, Nacionalinių kokybės produktų, Socialinių įmonių, Telšių smulkaus ir vidutinio verslo ir Trakų rajono žemdirbių asociacijos.
Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba sprendimą dėl jos sudėties atnaujinimo priėmė kovo 16 dieną ir balandžio 7 dieną pateikė atnaujintą sąrašą ministerijai.
Kaip rašoma ministerijos dokumente, taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kurios sudėtį tvirtina Vyriausybė.
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