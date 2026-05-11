Balandį – 0,6 proc. mėnesio, 5,3 proc. metinė infliacija

Vidutinė metinė infliacija – 12 pastarųjų mėnesių, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus – siekė 3,9 proc., pirmadienį skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Statistikų skelbta išankstinė mėnesio infliacija siekė 0,7 proc., metinė – 4,9 proc., o vidutinė metinė – 3,6 proc.
Transporto prekių ir paslaugų kainų 4,3 proc. augimą nulėmė keleivių vežimo oro transportu (17,9 proc.), dyzelino (6,6 proc.), benzino (5,1 proc.), asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto (3,5 proc.) kainų padidėjimas. Tačiau sumažėjo keleivių vežimo geležinkeliais (36,9 proc.), motociklų (4 proc.) kainos.
Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros grupės kainos padidėjo 3,3 proc. – daugiausia padidėjo valymo ir priežiūros priemonių (14,1 proc.), sodo ir stovyklavimo baldų (3,3 proc.), virtuvės rykų ir reikmenų (2,7 proc.) kainos, bet sumažėjo šildytuvų, oro kondicionierių (2,1 proc.), valymo įrangos (1,5 proc.) kainos.
Dėl naujo sezono kolekcijų drabužių ir avalynės kainos padidėjo 3 proc.: drabužiai pabrango 3,7 proc., avalynė – 1,8 proc.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos sumažėjo 2,3 proc. – tai nulėmė atpigusi šiluma (10,9 proc.), elektra (3,6 proc.), tačiau pabrango skystasis kuras (19 proc.), suskystintieji angliavandeniliai (16,9 proc.).
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos sumažėjo 0,8 proc.: daugiausia atpigo kiaušiniai (8,2 proc.), švieži citrusiniai vaisiai (4,3 proc.), cukrus (4,1 proc.), ledai (4 proc.), gaivieji gėrimai (3,6 proc.), sviestas (3 proc.). Labiausiai pabrango kakavos gėrimai (22,4 proc.), pomidorai (12 proc.), morkos (8,3 proc.), bulvės (4,6 proc.).
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 4,5 proc., paslaugų kainos – 6,9 proc., per mėnesį – atitinkamai 0,3 proc. ir 1,3 proc.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos per metus padidėjo 5,4 proc., rinkos kainos – 5,2 proc., per mėnesį valstybės ir savivaldybių prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 2,8 proc., o rinkos kainos padidėjo 1,2 proc.
