 Balandį Lietuvoje augo pieno kaina

2026-05-20 18:00
ELTOS inf.

Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lietuvoje balandį, palyginti su kovo mėnesiu, padidėjo 0,85 proc. – iki 374,08 euro už toną, o bazinių rodiklių kaina augo 1,41 proc. iki 286,70 euro už toną, praneša Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC). 

Balandį Lietuvoje augo pieno kaina / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Nurodoma, kad dar sparčiau augo pieno supirkimo kaina stambiesiems ūkiams. Jiems mokama kaina balandį siekė 403,73 euro už toną – 1,76 proc. daugiau nei kovą.

„Šio segmento reikšmė bendrame pieno supirkime išlieka stabili – stambiųjų ūkių supirkto pieno dalis balandžio mėn. sudarė 73,44 proc. viso supirkto natūralaus pieno“, – teigiama ŽŪDC pranešime.

Europos Komisijos Pieno rinkos stebėjimo centro išankstiniais duomenimis, balandį vidutinė pieno supirkimo kaina Europos Sąjungoje sudarė 429,1 euro už toną – 0,4 proc. mažiau nei kovą.

ŽŪDC duomenimis, balandžio mėnesį Lietuvoje buvo supirkta 112,82 tūkst. tonų pieno – 0,07 proc. daugiau nei kovą ir 1,9 proc. daugiau nei prieš metus.

