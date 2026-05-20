Balandį Lietuvoje augo pieno kaina

Nurodoma, kad dar sparčiau augo pieno supirkimo kaina stambiesiems ūkiams. Jiems mokama kaina balandį siekė 403,73 euro už toną – 1,76 proc. daugiau nei kovą.
„Šio segmento reikšmė bendrame pieno supirkime išlieka stabili – stambiųjų ūkių supirkto pieno dalis balandžio mėn. sudarė 73,44 proc. viso supirkto natūralaus pieno“, – teigiama ŽŪDC pranešime.
Europos Komisijos Pieno rinkos stebėjimo centro išankstiniais duomenimis, balandį vidutinė pieno supirkimo kaina Europos Sąjungoje sudarė 429,1 euro už toną – 0,4 proc. mažiau nei kovą.
ŽŪDC duomenimis, balandžio mėnesį Lietuvoje buvo supirkta 112,82 tūkst. tonų pieno – 0,07 proc. daugiau nei kovą ir 1,9 proc. daugiau nei prieš metus.
