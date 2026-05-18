Budrys: tame dramos nematau

„Reikia suprasti, kad JAV priima savo sprendimus, turi savo interesus, Europos Sąjunga priima savo sprendimus, o Lietuva turi savo interesus, kuriuos irgi apsigina. Derinamės ten, kur išeina, kalbamės, kur matome, kad turime skirtingas priemones, tai pasiliekame prie savo priemonių. Savaime aš tame dramos nematau, ta tema yra ir ji, kaip ir minėjau, šiuo metu yra aktyvi“, – ELTAI pirmadienį sakė K. Budrys.
„Nematau, kaip galėtų Europos Sąjunga pakeisti savo laikyseną dėl sankcijų bendrai ir dėl (baltarusiškų – ELTA) trąšų konkrečiai“, – pridūrė ministras.
Praėjusią savaitę jis sakė, kad iš JAV jaučiamas „suaktyvėjimas“ diskusijoje apie Baltarusijos trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimą.
K. Budrio teigimu, ES turėtų plėsti Rusijos trąšų importo į Bendriją ribojimus.
„Manau, šitame takelyje tikrai galėtume pasistengti, kad jis (importas – ELTA) nevyktų taip paprastai – eina kalba apie kvotas, eina kalba apie tam tikrus muitus. Žinoma, žiūrint bendrame Rusijoms pajamų lauke, manau, kad tikrai turėsime apie ką kalbėtis tiek Briuselyje, tiek taip pat su JAV ir ieškoti krypties, o kad čia kažkas būtų lengvinama, šiai dienai visiškai nematau“, – tikino ministras.
Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę sakė, kad Lietuva su JAV atstovais apsikeičia pozicijomis apie santykius su Baltarusija, tačiau nepatiria spaudimo atnaujinti prieš kelerius metus sustabdytą baltarusiškų trąšų tranzitą.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka, 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES.
Visgi šį kovą derybose Minske dalyvavęs specialusis JAV pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coaleʼas pranešė, kad Vašingtonas atšaukia sankcijas Baltarusijos bankui „Belinvestbank“ ir Plėtros bankui, taip pat – šalies Finansų ministerijai, trąšų kompanijoms, tarp kurių – ir valstybinė„Belaruskalij“.
Savo ruožtu A. Lukašenkos režimas į laisvę paleido dalį politinių kalinių.
