Darbo rinkoje fiksuojami ryškūs atvėsimo ženklai: ar pasipils darbuotojų atleidimo banga?

Jos duomenimis, balandį apie planuojamus grupės darbuotojų atleidimus Užimtumo tarnybą informavo 12 įmonių, pranešusių apie 514 numatomų atleisti darbuotojų.
„Citadele“ banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pastebi, kad šiuo metu blogiausia situacija vyrauja pramonės įmonėse.
„Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausiu tempu nuo 2010 m. pabaigos, fiksuojant 3,1 proc. kritimą. Šią tendenciją lemia išaugę darbo kaštai, mažėjantis konkurencingumas ir vangus euro zonos pramonės aktyvumas. Papildomą spaudimą taip pat sukelia išoriniai veiksniai, įskaitant prekybos apribojimus bei tarifus“, – pranešime cituojamas A. Izgorodinas.
Apie didėjantį verslo atsargumą leidžia spręsti ir laisvų darbo vietų struktūra – Užimtumo tarnybos duomenimis, kovą laisvų darbo vietų skaičius per metus padidėjo 13 proc., tačiau sparčiausiai augo terminuotų darbo vietų segmentas – tokių pasiūlymų skaičius padidėjo 18 proc.
„Kai įmonės dažniau renkasi terminuotas darbo vietas, tai paprastai rodo didesnį neapibrėžtumą dėl ateities užsakymų ir atsargesnį požiūrį į ilgalaikį darbuotojų samdymą“, – pažymėjo ekonomistas.
Anot analitikų, ilgą laiką sparčiai augęs IT sektorius taip pat rodo lėtėjimo ženklus. Pernai paskutinį ketvirtį darbuotojų skaičius šiame sektoriuje augo tik 1,5 proc. – lėčiausiai nuo 2018 m. vidurio.
Tam įtakos iš dalies turėjo dirbtinio intelekto sprendimų plėtra, po pandemijos išsikvėpęs augimas bei sumažėję užsienio investicijų srautai.
Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios – 46,7 proc. respondentų teigia manantys, kad jų darbo vieta yra stabili, o beveik ketvirtadalis apklaustųjų sako nejaučiantys tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo.
„Ryškesnių nesaugumo požymių kol kas nematome – tik 4,6 proc. respondentų baiminasi, kad gali netekti darbo, o 2,5 proc. vertina šią riziką kaip didelę. Tai leidžia daryti išvadą, kad sisteminės atleidimų bangos lūkesčių visuomenėje šiuo metu nėra, o situaciją darbo rinkoje gyventojai vertina pakankamai gerai“, – pastebėjo A. Izgorodinas.
Bankas prognozuoja, kad šiemet nedarbo lygis Lietuvoje sieks tiek pat kaip ir pernai – 6,9 proc.
„Citadele“ banko užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliko tyrimų agentūra „Norstat“ 2026 metų kovo mėn. Internetinės apklausos būdu Lietuvoje apklausta 1 000 gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
