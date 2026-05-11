Darbo rinkoje – optimistiškesnės nuotaikos

Gegužės 1 dieną tarnyboje registruota 146,7 tūkst. bedarbio statusą turinčių žmonių – 5,4 proc. (8,4 tūkst.) mažiau nei prieš mėnesį.
Užimtumo tarnybos duomenų analitikė Audronė Butkienė sako, kad kovą suintensyvėjusi darbuotojų paieška aktyvumą išlaikė ir balandį – augo darbo paklausa ir gyventojų užimtumas.
„Išaugęs darbuotojų poreikis augino ir grįžtančiųjų į darbo rinką srautus. Dirbti pradėjusių klientų skaičius perkopė 20 tūkst. ribą ne tik kovą, bet ir balandį, o nedirbančių gyventojų visose savivaldybėse mažėjo antrą mėnesį iš eilės“, – pranešime sakė A. Butkienė.
Pasak jos, laisvų darbo vietų balandį buvo pusantro karto daugiau nei lapkričio–vasario mėnesiais, darbdaviai paskelbė 16 tūkst. vietų – daugiausiai per pastaruosius 12 mėnesių.
Gamybos įmonės praėjusį mėnesį pateikė 3,1 tūkst. darbo pasiūlymų, prekybos – 2,2 tūkst., statybos – 1,8 tūkst., transporto – 1,3 tūkst., apgyvendinimo ir maitinimo – 1,2 tūkst., sveikatos ir socialinio darbo įstaigos – 900, švietimo ir žemės ūkio – po 600.
Nedarbas mažėjo visose šalies savivaldybėse: mažiausias jis buvo – Neringoje (3 proc.), Birštone (4,9 proc.), Joniškio (5,6 proc.), Šilalės (6 proc.), Prienų rajonuose ir Šiaulių mieste (po 6,2 proc.), didžiausias – Anykščių ir Ignalinos (po 11,3 proc.), Kalvarijos ir Zarasų (po 11 proc.) bei Raseinių rajonuose (10,7 proc.).
