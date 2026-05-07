Dėl išaugusių degalų kainų EK leido ILTE skolinti verslui

ILTE galės teikti tiek lengvatines paskolas, tiek už rinkos palūkanas, BNS informavo ministro patarėja Dalia Vencevičienė.
„Laikinasis komunikatas padės greičiau ir lanksčiau reaguoti į verslui kylančius iššūkius, jei reikėtų skubiai aktyvuoti papildomas pagalbos priemones. Ministerija jau yra parengusi 100 mln. eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms. Šiuo metu schema derinama su institucijomis ir artimiausiu metu bus patvirtinta“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Paskolos bus teikiamos mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms, individualiai dirbantiems žmonėms, žemės ūkio kooperatyvams, kuriems dėl išaugusių energijos, žaliavų ir logistikos sąnaudų trūksta apyvartinių lėšų.
Komunikatas numato galimybes taikyti laikinas valstybės pagalbos schemas paveiktiems sektoriams, įskaitant žemės ūkį, transportą, žvejybą ir kitus energetiškai imlius sektorius. Jis bus taikomas iki šių metų pabaigos.
Anksčiau skelbta, kad šios priemonės būtų finansuojamos ministerijos lėšomis – iš kitų finansinių priemonių grįžusiais pinigais.
E. Grikšas anksčiau yra sakęs, kad pagalbos būtų tiek, kiek reikia, kad būtų išlaikytas pramonės konkurencingumas, įmonės turėtų apyvartinių lėšų.
Naujausi komentarai