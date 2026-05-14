Dujų vartojimas šiemet augo 12 proc.

Vien balandį jų vartojimas vidaus rinkoje sumažėjo 17 proc. iki 1,2 TWh, tuo metu 70 proc. augo eksporto srautai į Latviją (iki 5,3 TWh) bei 3,1 karto – į Lenkiją (iki 2 TWh).
Vien balandį per Kiemėnų sujungimo tašką Latvijai perduota 1,1 TWh (66 proc. daugiau nei pernai), o per Santakos tašką į Lenkiją – 0,506 TWh (8 kartus daugiau).
Pasak operatorės, srautas į Latviją augo dėl Inčukalnio saugyklos pildymo ir didesnės paklausos Estijoje bei Suomijoje, o į Lenkiją – dėl išaugusių šios šalies poreikių.
„Kaimyninių rinkų poreikiai lėmė itin aktyvų šalies dujų perdavimo sistemos darbą. Lietuva išlieka strategiškai svarbi užtikrinant dujų tiekimą Baltijos-Suomijos šalių regione, o tai atsispindi išaugusiuose tarptautiniuose srautuose“, – pranešime sakė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą vien balandį perduota 2,7 TWh dujų – 51 proc. daugiau nei prieš metus.
Naujausi komentarai