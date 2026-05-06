Ekonomikos komitete – naujas įmonių nemokumo reglamentavimas

Komiteto pirmininko Sauliaus Bucevičiaus teigimu, anksčiau komitetui sprendimo nepavyko priimti, nes buvo išsiskyrusios Finansų ministerijos ir bankrotų administratorių pozicijos. Ministerija įstatymo pataisas parengė pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas.
„Jau (ankstesniuose posėdžiuose – BNS) sakiau: jeigu jau nebesusikalbame, tada imam ir važiuojam į priekį (komitete svarstome ir tvirtiname Vyriausybės variantą – BNS)“, – teigė komiteto vadovas.
Nemokumo administratorius vienijančios organizacijos ir pataisų iniciatoriai nesutaria dėl minimalios skolos ribos gyventojams, dėl draudimo dirbti keliose įmonėse, pirkti paslaugas iš susijusių artimų žmonių ir įmonių, taip pat dėl algų administratoriams bei baudų skyrimo.
BNS rašė, kad Finansų ministerijai siūlant atsisakyti minimalios skolų ribos norint žmogui kreiptis į teismą dėl bankroto – ji dabar siekia apie 26 tūkst. eurų – bankų ir verslo atstovai įspėja dėl rizikų, tuo metu ministerija teigia, kad yra numatyti saugikliai.
Nemokumo administratoriams siekiant nebeleisti dirbti daugiau nei vienoje įmonėje, jų atstovai prašo ilgesnio pereinamojo laikotarpio, tačiau ministerija teigia, kad iki 2028 metų jie turėtų spėti prisitaikyti prie naujų taisyklių.
Administratoriai norėtų, kad pardavę turtą brangiau gautų premijas, tačiau pataisos to nenumato.
