Ekonomistas: nekilnojamojo turto rinka pasiekė aktyvumo piką ir stabilizuojasi

„Išėjome į finišo tiesiąją – pažiūrėsime, kiek (atsiimti antros pakopos – ELTA) pensijų fondų pinigai judins rinką. (...) Kas matosi, rinkos aktyvumas stabilizavosi. Per pirmą ketvirtį, iš esmės, sandorių skaičius buvo labai panašus kaip ir pernai. Vakar išėjo ir balandžio duomenys, tai, jeigu sudėsime sausio–balandžio duomenis, bendras sandorių skaičius rinkoje buvo 2 proc. didesnis, palyginti su praėjusiais metais“, – šią savaitę ekonomikos prognozių pristatyme kalbėjo ekonomistas.
„Mes turbūt jau esame tame aktyvumo pike – sparčiau augti sandoriams turbūt tų galimybių labai nėra. Vėlgi, kainos yra labai stipriai padidėjusios, įperkamumas yra sumažėjęs – šiek tiek, matyt, pradeda gąsdinti ir palūkanų normos. (...) Nešnekame apie nuosmukį, (...) tiesiog rinka stabilizuojasi. Tai, sakyčiau, yra geras ženklas“, – pažymėjo T. Povilauskas.
Pasak jo, šiuo metu NT sandorių skaičius didelis – toks turėtų išlikti ir antrąjį metų ketvirtį, tačiau, tikėtina, didesnio augimo nebus.
Taip pat, T. Povilausko teigimu, tikėtina, kad kartu turėtų nebeaugti ir NT kainos.
„Kainos taip, yra padidėjusios. (...) Matėte Ober-Haus duomenis kovo mėnesį – metinis pokytis buvo virš 10 proc. Ar gali būti dar daugiau? Pasižiūrėsime, balandį–gegužę tas pokytis gali būti didesnis, bet vėlgi – sakyčiau, su sandorių skaičiumi, kuris stabilizuojasi, manau, mes turime irgi metinio kainų augimo piką“, – akcentavo jis.
Pasak ekonomisto, nekilnojamo turto agentūros „Ober-Haus“ duomenimis, per metus Klaipėdoje būsto kainos augo 11 proc., Vilniuje – 11,7 proc., o Kaune – 15,8 proc. Tuo metu, remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenimis, pernai Lietuvoje būsto kainos augo 9,8 proc.
Kaip skelbė ELTA, SEB bankas nekeičia šių metų Lietuvos BVP augimo prognozės – kaip ir sausį, jis šiemet numatomas 3,2 proc., 2027-ais metais – 2,1 proc.
Tuo metu dėl išaugusių energetikos kainų šių metų infliacijos prognozė didinama iki 5,7 proc., kitąmet sumažės iki 3,5 proc.
