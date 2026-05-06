Ekspertas įspėja: lietuviai masiškai gali nusipirkti netikro aukso

– Kokiais būdais sukčiai bando apgauti? Ar būna luituose arba monetose tikro aukso?
– Būna tikro aukso. Dažniausiai luitai būna dengti aukso folija arba storesniu aukso sluoksniu. Monetos padirbinėjamos ne tiek dėl aukso vertės, kiek kaip numizmatinės vertybės.
– Kitaip tariant, yra proginė moneta, kuri iš tikrųjų nėra originali, bet auksas joje tikras?
– Taip. Yra pagaminta keturių devynetų auksas ir Lietuvos banko moneta, skirta Valdovų rūmams, tačiau tai nėra originalus Lietuvos banko leidinys – ją pagamino falsifikatoriai.
– Yra net autentiškumo sertifikatas?
– Taip, šiais laikais padirbinėjamos ne tik pačios monetos, bet ir sertifikatai. Yra aukso luitas su visa pakuote bei sertifikatu, tačiau jame yra vos 2 proc. aukso, visa kita – varis. Dažniausiai luitai užpildomi volframu, nes jo tankis ir svoris praktiškai toks pat kaip aukso. Būna, kad juvelyrai prakerpa arba pradeda lydyti gaminį ir pamato, kad viduje ne auksas, o liūdna staigmena.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kaip paprastam žmogui atskirti klastotę? Iš kur reikėtų pirkti ir kokią patikrą galima atlikti be specialių aparatų?
– Galima vertinti pagal garsą, monetos ar luito svorį, tam tikras fizines charakteristikas.
– Koks tas garsas turi būti?
– Labai tyras, skardus, gražus – aukso garsas.
– Ar paprastas žmogus gali neįgudusia ausimi atskirti, kur auksas, o kur volframas?
– Turbūt nelabai. Todėl tikrai nerekomenduočiau rizikuoti. Geriausia auksą ar aukso gaminius – ar tai būtų investicinis auksas, juvelyrika, ar kiti dirbiniai – pirkti iš licencijuotų, sertifikuotų įmonių. O jei kažką įsigijote kitur, visada galima ateiti į Lietuvos prabavimo rūmus ir pasitikrinti tikrąją gaminio sudėtį.
– Jeigu žmogus nori investuoti savo pensijų pinigus į auksą, gal verta įsigyti aparatą patikrai?
– Aparatų yra įvairių. Mes turime ir tokių, kurie kainuoja iki tūkstančio eurų. Jie populiarūs tarp numizmatų, kurie lankosi turguose ar dėvėtų daiktų parduotuvėse ir tikrina aukso gaminius. Tai tikrai gali būti verta investicija, nes auksas brangus, o nusipirkus monetą su volframu viduje nuostoliai gali būti labai dideli.
– Auksas yra minkštas metalas, tiesa?
– Taip, sąlyginai minkštas.
– Ar galima perkant luitą paprašyti jį pagramdyti?
– Nelabai padės. Jei tai moneta ir ją pradėsite gramdyti ar kandžioti, sugadinsite numizmatinę vertę.
– Folija nenusiluptų?
– Neseniai vienas juvelyras pasakojo, kad nusipirko monetą gera kaina, pradėjo ją lydyti ir aukso sluoksnis tiesiog nusilupo kaip folija.
– Ką dažniau padirbinėja sukčiai – luitus ar monetas?
– Dažniau padirbinėjami luitai, nes juos pagaminti paprasčiau. Monetos taip pat klastojamos, tačiau yra buvę atvejų, kai jos padarytos net iš geresnio aukso nei originalai.
– Tai perkant monetą rizika mažesnė nei perkant luitą?
– Rizika iš esmės tokia pati. Jei įsigijote brangią, bet padirbtą monetą, ji praranda savo numizmatinę vertę. Aukso vertė gal ir išliks, tačiau kolekcijai tokia moneta jau nebetiks.
Naujausi komentarai