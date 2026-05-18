Europos Komisija patvirtino dar 153 mln. RRF lėšų skyrimą Lietuvai

Lėšos preliminariai turėtų būti išmokėtos liepos mėnesį, po svarstymo ES Tarybos komitetuose, pranešė Finansų ministerija.
BNS skelbė, kad šeštą prašymą EK išmokėti 153 mln. eurų (178 mln. eurų neatskaičius avanso) Vyriausybė pateikė kovo pabaigoje – jis apima atsiskaitymą už 18 rodiklių: sveikatos apsaugos, tvariai pagaminamos elektros gamybos, pastatų renovacijos, viešojo ir privataus sektoriaus skaitmeninimo, socialinės atskirties, pajamų nelygybės mažinimo.
Šiuo metu projektų sutarčių pasirašyta už 3,72 mlrd. eurų – tai sudaro 97 proc. plano lėšų, o projektų vykdytojams išmokėta 2,408 mlrd. eurų (63 proc.).
Šiuo metu pagal RRF planą Lietuva kartu su avansas iš viso yra gavusi 2,69 mlrd. eurų ir atsiskaičiusi EK už 129 iš 197 rodiklius (65 proc.).
Galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas bus teikiamas rugsėjį, kuriame bus atsiskaitoma už likusius 68 plano rodiklius.
Naujausi komentarai