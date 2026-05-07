Europos Komisija sieks iki 2050 metų panaikinti skurdą ES

Pasak jos, dokumente numatytas ir tarpinis tikslas – iki 2030 metų skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančių asmenų skaičių ES sumažinti bent 15 mln.
Naujausiais duomenimis, 52 proc. europiečių didžiausią susirūpinimą kelia pragyvenimo išlaidos, todėl ES išskiria tris neatidėliotinus uždavinius. Pirmiausia siekiama spręsti būsto krizę, kurią kaip skubią problemą įvardija 40 proc. piliečių, o benamystę ES patiria 1 mln. žmonių. Taip pat dėmesys telkiamas į pagalbą integruojantis į sparčiai kintančią darbo rinką bei kovą su skurdu, kurį šiuo metu patiria kas penktas europietis ir kas ketvirtas vaikas.
„Skurdas ir atskirtis yra iššūkiai, kuriuos galime ir privalome įveikti. Šiandien pateikiame skurdo prevencijos ir mažinimo strategiją. Imamės ryžtingų veiksmų – stipriname vaiko garantijų sistemą, benamystės prevenciją ir visapusišką asmenų su negalia įtrauktį. Orumas, galimybės ir lygybė. Tai yra pagrindinės mūsų kuriamos Europos vertybės“, – pranešime cituojama EK pirmininkė Ursula von der Leyen.
Siekdama nutraukti bet kokio amžiaus žmonių skurdo ciklą, EK planuoja konsultuotis su socialiniais partneriais dėl galimos naujos teisinės priemonės, skirtos iš darbo rinkos išstumtiems asmenims integruoti.
Strategijoje taip pat nustatyti būdai, kaip remti vyresnio amžiaus žmones skiriant tinkamas pensijas. Be to, joje pabrėžiama, kad, siekiant įveikti skurdą, reikia suvienyti jėgas su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, įmonėmis ir pilietine visuomene, be kita ko, vėliau šiais metais sukuriant kovos su skurdu koaliciją.
