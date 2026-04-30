Eurostatas apie nedarbą ir BVP augimo prognozes

Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 2,5 procento. Sparčiau iš duomenis paskelbusių šalių BVP augo tik Ispanijoje – 2,7 procento.
Tuo metu per ketvirtį – pirmąjį, palyginti su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu – Lietuvos BVP smuko 0,4 proc., šis rodiklis buvo prasčiausias.
Preliminariais duomenimis, per metus BVP visoje ES vidutiniškai augo 1 proc., per ketvirtį – 0,1 procento.
Nedarbo lygio rodikliai
Nedarbas kovą Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse, skelbia Eurostatas.
Per metus nedarbas šalyje sumažėjo 0,1 punkto, per mėnesį – tiek pat ir kovą siekė 6,5 proc. Darbo neturėjo 102 tūkst. žmonių, iš jų 17 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbo lygis per metus augo 1,8 punkto iki 16 procentų.
Latvijoje nedarbas siekė 6,4 proc. – 0,5 punkto mažiau nei prieš metus, ir 0,3 punkto mažiau nei prieš mėnesį, Estijoje – 6,9 proc., arba 1,3 punkto mažiau nei prieš metus ir 0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį.
ES nedarbas vidutiniškai siekė 6 proc. – nepakito nei per metus, nei per mėnesį. Euro zonoje jis siekė 6,2 proc. – 0,1 punkto mažiau nei prieš metus ir prieš mėnesį.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,2 mln. žmonių, euro zonoje – 11 mln.
Naujausi komentarai