2025-09-11 13:09
BNS inf.

Finansų ministerija prognozuoja, kad šalies ekonomika šiemet augs 2,6 proc., 2026-aisiais – 3,3 proc., o vėlesniais vidutinio laikotarpio metais – apie 2,5 proc.

Finansų ministerija mažina šių metų ekonomikos augimo prognozę / Freepik.com nuotr.

Šiemet kovą ji skaičiavo, kad šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet augs 2,8 proc., o kitąmet – 2,9 proc.

Atnaujintas ekonominės raidos scenarijus numato, jog vidutinė metinė infliacija šiemet padidės iki 3,5 proc. (kovo prognozė – 3,3 proc.), ketvirtadienį skelbia ministerija.

„Pasaulio ekonominę aplinką keičia įsigalioję JAV prekybos muitai, o tai kelia iššūkį, kaip išlaikyti mūsų pramonės produkciją konkurencingą. Tebetvyrant dideliam išorinės aplinkos neapibrėžtumui Lietuvos augimą palaiko vidaus vartojimas“, – pranešime sakė laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius.

Jo teigimu, 2026-aisiais vidaus vartojimas ekonomiką gali skatinti dar labiau, kadangi gyventojai galės atsiimti visas arba dalį antrojoje pensijų pakopoje sukauptų lėšų.

Tuo metu vidutinės metinės infliacijos lygį palaikys aukštesnės paslaugų, maisto ir reguliuojamos kainos, stipri vidaus paklausa. Ministerija mano, jog 2026-aisiais infliacija nukris iki 3,2 proc. (2,7 proc.), o 2027–2028 laikysis ties 2,4 proc.

Ministerija nekeičia atlyginimų augimo prognozės bei mano, jog algos toliau augs pakankamai sparčiai – 8,5 proc.

Manoma, kad nedarbo lygis šiemet sieks 7,1 proc. (7 proc.).

