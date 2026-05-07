Finansų ministras: dalies dyzelino akcizo grąžinimas verslui – įstrigęs klausimas

Ministras balandį sakė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dyzelino akcizą grąžinant vežėjams dalį mokesčio – anot jo, tariamasi, kaip šią išimtį būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui.
K. Vaitiekūnas ketvirtadienį BNS teigė, jog su vežėjais šis klausimas aptartas, jie pateikė savo skaičiavimus, bet jų pagrindimo dar laukiama.
„Ministerijoje buvo bandoma analizuoti tuos skaičius, kuriuos pateikė transportininkai, bet su tais skaičiais iškilo problemų – neaišku, iš kur jie paimti. Įstrigęs tas etapas dėl transportininkų pateikiamų skaičių“, – BNS sakė ministras.
„Jie ten priskaičiavo, kad čia biudžetui būtų labai naudinga, paprašėme, kad tos prielaidos, kuriomis naudotasi, būtų paaiškintos ir pagrįstos, iš kur imti skaičiai. Tai iki šiol negavome, tai laukiame, kamuolys jų pusėje“, – pabrėžė K. Vaitiekūnas.
BNS rašė, kad ministras anksčiau sakė abejojantis, ar laikinas dyzelino akcizo sumažinimas grąžinant transporto įmonėms dalį mokesčio padėtų grąžinti į Lietuvos degalines vežėjus, vykstančius per šalį tranzitu ir degalus pilančius kaimyninėse šalyse, kur kuras pigesnis.
K. Vaitiekūnas balandį teigė, šią išimtį būtų galima taikyti nebent tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Jo teigimu, šia priemone, be kita ko, naudotųsi ir vietos transportas, pavyzdžiui, prekybininkų.
Pramonininkų, Verslo, Darbdavių, Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos bei asociacija „Investors' Forum“ ketvirtadienį pranešė Seimo komitetams išsiuntusios prašymą pakoreguoti Akcizų įstatymą ir leisti Vyriausybei pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kokiam laikui gali būti leista grąžinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo.
Verslas skaičiuoja, kad tokia priemonė šalies biudžetą papildytų maždaug 100 mln. eurų.
Degalų akcizo grąžinimo verslui sistema galioja 10-tyje Europos Sąjungos šalių.
