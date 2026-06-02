Finansų ministras: jei nafta toliau pigs, šios lengvatos tęsti neverta

Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas.
„Šiuo metu stebime situaciją Artimuosiuose Rytuose, dabar naftos kaina nukritusi. Jei ji toliau turės mažėjimo tendenciją, galbūt būtų neverta to tęsti“, – LRT radijui antradienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Nes tai nėra taikli priemonė ir efektas jos tiesiog ganėtinai nedidelis“, – pabrėžė jis.
Kaip rašė BNS, šių metų pavasarį, siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valdžia dviem mėnesiams sumažino dyzelino akcizą. Prezidentui balandžio viduryje pasirašius įstatymo pataisas jau kitą dieną jis atpigo 5 centais.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius antradienį Žinių radijui sakė, kad šią ar kitas priemones valdžia turi būti pasirengusi greitai vėl panaudoti, jeigu naftos kaina smarkiai ūgteltų.
Kiek anksčiau jis sakė, kad tęsiantis konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, sumažintą dyzelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje.
K. Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, jog valstybė ruošia naujas tikslines priemones pažeidžiamiausioms grupėms dėl galimos energetikos išteklių krizės.
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