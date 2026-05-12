Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos per metus šoktelėjo

Per metus gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos, neįskaitant rafinuotų naftos produktų, padidėjo 1,7 proc., per mėnesį – 0,5 proc.
Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 13,1 proc., per mėnesį – 2,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – atitinkamai padidėjo 3,1 proc. ir sumažėjo 0,4 proc.
Per mėnesį daugiausia – 14,2 proc. – brango rafinuoti naftos produktai, o pigo – 10,8 proc. – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas.
Tuo metu maisto produktai brango 0,8 proc., iš jų perdirbta ir konservuota paukštiena – 8,5 proc., ledai – 6,6 proc., perdirbta ir konservuota mėsa – 5,5 proc., tačiau pigo mėsos ir paukštienos produktai – 4,2 proc., paruošti valgiai ir patiekalai – 4,2 proc., grūdų malimo produktai – 3,9 proc.
Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 13,9 proc., per mėnesį – 3,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų per metus padidėjo 0,6 proc., per mėnesį – 1,2 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 15,7 proc., ne euro zonos rinkoje – 12,5 proc.
Tuo metu per mėnesį euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 3,6 proc., ne euro zonos rinkoje – 3,4 proc.
