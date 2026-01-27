Gavelienė: nepaisant kontrabandinių balionų krizės, turizmo verslas pernai augo

Anot jos, tokių turistų skaičius pernai didėjo 9 proc. ir siekė 954 tūkst. (2024 metais – 873 tūkst.), o užsakomųjų skrydžių augimas siekė apie 10 procentų.
„Pernai buvo stebimas stabilus augimas (...), per Lietuvos oro uostus keliavo beveik milijonas keliautojų užsakomaisiais reisais (...). Nepaisant didelės konkurencijos, užsakomųjų reisų iš Lietuvos pernai augo apie 10 proc.“, – antradienį žurnalistams sakė kelionių agentūros „Estravel Vilnius“ vadovė ir Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Ž. Gavelienė.
Ji pastebėjo, kad ne visi lietuviai keliavo per Lietuvos oro uostus, dažnai rinkosi skristi iš Rygos arba Varšuvos.
„Pasirenkant atostogauti Lietuvos mokyklinių atostogų metu iš kaimyninių šalių oro uostų galime sutaupyti net iki 10–15 proc. (...), kiti rinkosi nerizikuoti (dėl balionų uždaromų oro uostų – BNS) ir keliauti iš kaimyninių šalių oro uostų“, – sakė Ž. Gavelienė.
„Balionų krizė (turizmo sektorių – BNS) paveikė, bet mes tą iššūkį įveikėme, nes su panašia situacija buvome susidūrę kovido pandemijos metu, karo Ukrainoje pradžios metu. Lygiai taip pat ir dabar, tačiau mes jau ir žinojome, kaip elgtis“, – pridūrė ji.
Anot Ž. Gavelienės, jei balionų krizė būtų užsitęsusi, ji labiausiai būtų paveikusi užsakomuosius skrydžius, nes dauguma šių lėktuvų išskrenda iki 6 val. ryto ir grįžta vėlai vakare: „Svarstau, kad jeigu Vilniaus nebūtų kamavusi balionų krizė, Vilniaus oro uostas būtų galėjęs aptarnauti 3 mln. daugiau keliautojų.“
„Estravel Vilniaus“ vadovė pastebi, kad geopolitiniai iššūkiai pasaulyje nestabdo lietuvių keliauti.
„Vidutinė kelionės kaina pernai buvo apie 900 eurų ir vidutiniškai brango apie 10 proc. Jeigu ją palyginti europiniame kontekste, tai kelionės brango labai nedaug ir tai buvo dėl didelės konkurencijos“, – teigė Ž. Gavelienė.
Pasak kelionių ekspertės, populiariausios kelionių kryptys buvo Turkija, Juodkalnija, Bulgarija, Egiptas, Graikijos salos, o gegužę, rugsėjį ir spalį žmonės renkasi dažniau keliauti nei vasaros mėnesiais.
„Užsakomųjų reisų augime mes matome, kad taip pat vidutiniškai per mėnesį daugiausiai keliauja vadinamais šalutiniais sezonais (...). Jeigu vasarą keliavo apie 100 tūkstančių (per mėnesį – BNS), tai šalutiniais sezonais keliavo nuo 120 iki 170 tūkstančių“, – sakė ji.
Remiantis Lietuvos oro uostų (LTOU) informacija, LTOU pernai aptarnavo 7,16 mln. keliautojų – 8 proc. daugiau nei užpernai, Vilniaus oro uostas – 5,11 mln. keliautojų (6 proc. daugiau).
