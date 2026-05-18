Grikšas: derybose su Kanados gynybos pramonės investuotoju – paskutiniai žingsniai

„Tai gynybos saugumo pramonės (įmonė – BNS). Tas investuotojas vis dar yra ir, sakyčiau, kad jeigu viskas gerai susidėlios, jau esame paskutiniame žingsnyje“, – žurnalistams pirmadienį sakė E. Grikšas.
E. Grikšas Kanadoje viešėjo balandžio pabaigoje, kur aptarė partnerystės galimybes, susitiko su šalies tarptautinės prekybos ministru.
Ministro teigimu, kartu su juo vyko ir Lietuvos „aukštųjų technologijų čempionai“, susitikę su Kanados verslo partneriais gynybos pramonės, biotechnologijų srityse: „Tikiuosi, kad turėsime istorinius kontraktus šiemet.“
Anot E. Grikšo, Kanada Lietuvą mato vartais savo verslui į Europą: „Ypatingai aukštųjų technologijų srityje.“
Viceministras Paulius Petrauskas teigė, kad Lietuva palaiko kontaktus su maždaug 20 potencialių investuotojų iš Kanados.
„Pats savaitgalį šnekėjau su viena gynybos pramonės įmone, kuri šiuo metu atvažiavo aplankyti Latvijos, bet vien dėl to, kad buvome Kanadoje, užvažiuos ir į Lietuvą. Tai vieni didžiausių dronų gamintojų Kanadoje, kurie ieško, kur galėtų nusėsti Europoje“, – žurnalistams sakė P. Petrauskas.
Anksčiau E. Grikšas yra sakęs, kad Kanada yra viena šalių, su kurios investuotojais deramasi dėl plėtros į Lietuvą.
