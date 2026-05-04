Grikšas Stambule tarsis dėl prekybos stiprinimo

„Siekiame ne tik auginti apimtis, bet ir atverti naujas galimybes Lietuvos verslui aukštos pridėtinės vertės sektoriuose“, – pranešime sakė E. Grikšas.
E. Grikšas lankysis vienoje didžiausių tarptautinių gynybos ir aviacijos pramonės parodų regione „Saha 2026“ , kur dalyvauja ir aštuonios šalies gynybos ir aukštųjų technologijų įmonės bei organizacijos.
Lietuvos ir Turkijos dvišalė prekyba siekia beveik 860 mln. eurų. 2025 metais Turkija užėmė 20 vietą pagal Lietuvos prekybos apyvartą ir eksportą bei 22 vietą – pagal importą.
Didžiausią lietuviškos kilmės eksporto į Turkiją dalį sudarė metalo bei maisto pramonės gaminiai, taip pat mašinos, prietaisai ir transporto priemonės, iš Turkijos daugiausia importuojama šių bei tekstilės gaminių.
