Grikšas su Turkijos ministru sutarė plėsti dvišalę prekybą

Ministrai pasirašė tai numatantį protokolą, antradienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
„Matome galimybę, kad stiprindami ryšius Lietuvos ir Turkijos dvišalė prekyba galėtų reikšmingai didėti. Su Turkija tikrai galime glaudžiau bendradarbiauti aukštųjų technologijų srityje ir sieksime dar labiau stiprinti institucijų bei verslo ryšius“, – pranešime sakė E. Grikšas.
E. Grikšas Stambule susitiko ir su Turkijos pramonės ir technologijų ministru Mehmetu Faticu Kaciru, su kuriuo aptarė galimybes aktyviau plėtoti bendrus inovacijų ir mokslinių tyrimų projektus.
„Matome realias galimybes dar labiau suartinti Lietuvos ir Turkijos verslą – nuo tradicinių pramonės sektorių iki aukštųjų technologijų ir inovacijų. Kviečiame Turkijos įmones aktyviau rinktis Lietuvą kaip vartus į Europos Sąjungos rinką, o Lietuvos verslą – drąsiau plėstis Turkijoje, stiprinant abipusiai naudingas partnerystes“, – teigė E. Grikšas.
Be to, Stambule Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ir Turkijos užsienio ekonominių ryšių taryba pasirašė memorandumą, kuriuo siekiama stiprinti verslo ryšius, skatinti investicijas ir bendrus projektus.
Lietuvos ir Turkijos forume dalyvavo Lietuvos verslo ir ekonomikos institucijų atstovai, tarp jų – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Inovacijų agentūra, „Investuok Lietuvoje“, Klaipėdos laisvoji ekonominė zona, „Lietuvos geležinkeliai“, „Teltonika“, „Imlitex Holding“.
E. Grikšas taip pat dalyvavo didžiausioje Turkijos gynybos pramonės parodoje „Saha“, kur susitiko su Turkijos gynybos pramonės institucijų bei kompanijų vadovais, tarp jų – didžiausios Turkijos gynybos pramonės įmonės „Aselsan“ vadovu Ahmetu Akyolu.
