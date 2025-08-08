Inga Ruginienė: „Eurospauda“ gavo nedidelę kompensaciją iš ILTE, vyras įmonei nebevadovauja

Ji taip pat pabrėžia, kad sutuoktinis Vismantas Ruginis nuo kovo nebėra šios įmonės vadovas, o nuo birželio – ir akcininkas.
„Išsiaiškinau, kad 2025 metų „Eurospauda“ gavo nedidelę paskolos palūkanų kompensaciją iš ILTE. Tai plačiai smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių naudojama valstybės paramos priemonė, skirta įmonių plėtros skatinimui. Nuo 2025 metų kovo mėnesio mano vyras, Vismantas Ruginis, nebėra šios įmonės vadovas, o nuo šių metų birželio mėnesio jis nebėra ir tarp akcininkų. Tai atsispindi mano atnaujintoje deklaracijoje“, – feisbuke penktadienį vakare rašė kandidatė į premjeres.
Apie „Eurospaudos“ gautą kompensaciją iš ILTE kiek anksčiau pranešė visuomenininkas Andrius Tapinas.
„Ruginienė sako, kad „ramiai jaučiuosi dėl to, kad nei mano vyro įmonės, nei aš pati kada dalyvavau viešuosiuose pirkimuose ar mes kitaip naudojomės viešais pinigais“. Irgi melas. Šių metų vasarį, Ruginienei jau einant ministrės pareigas, Ruginis ir jo „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš to paties nelaimingo valstybinio banko ILTE. Pripažinkime, suma tikrai menka, bet kam meluoti?“ – retoriškai „Facebook“ įraše klausė jis.
Registrų centro duomenimis, V. Ruginis „Eurospaudos“ akcijų turėjo per kitą jam priklausančią įmonę „Magnio forma“. Ji dar praėjusių metų pabaigoje turėjo 100 proc. „Eurospaudos“ akcijų, tačiau nuo šių metų kovo jo dalis ėmė mažėti.
Jas įgijo V. Ruginio verslo partneris ir bičiulis Paulius Rutavičius, su kuriuo ir buvo įkurta „Magnio forma“. Šios įmonės vieninteliu akcininku V. Ruginis tapo šių metų birželį.
A. Tapinas tai pat anksčiau skelbė, kad pernai birželį Ukrainos teismas pripažino, jog V. Ruginis, įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, jų nedeklaravo.
I. Ruginienė vėliau tikslino A. Tapiną, akcentuodama, kad V. Ruginis piniginės baudos už pažeidimą negavo – buvo tik konfiskuotos prekės už maždaug 5 tūkst. eurų.
Anot jos, gabendama naudotą popieriaus laminavimo mašiną pirkėjui V. Ruginio įmonė „Magnio forma“ kartu įdėjo šiai mašinai priklausančius, pradėtus naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučius. Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė.
Vis dėlto penktadienį A. Tapinas tvirtino, jog bauda vis tik buvo skirta.
„Tiek Ukrainos teismo sprendimas, tiek Ukrainos muitinės įstatymo 483 straipsnis aiškiai sako – bauda 100 proc. prekių vertės dydžio ir jų konfiskavimas. Duomenų apie apeliaciją ar sušvelnintą teismo sprendimą niekur neradome, apie tai neužsiminė ir pati Ruginienė“, – nurodė jis.
Tuo metu pati politikė dar kartą pakartojo savo poziciją.
„Jokio pranešimo, reikalaujančio susimokėti baudą, ar apie patį teismą, nebuvo gauta. Apie užstrigusį krovinį muitinėje buvo informuotas klientas, kuris pats pranešė įmonei „Magnio forma“ apie problemas, transportuojant naudotus, prie mašinos pridėtus rulonus plėvelės. Buvo padaryti procedūriniai veiksmai, plėvelės paimtos Ukrainos valstybės naudai, o parduota laminavimo mašina atiduota klientui. Tokiu būdu klausimas buvo užbaigtas“, – rašė politikė.
BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas I. Ruginienę į premjeres nominavo vietoje šią savaitę atsistatydinusio Gintauto Palucko, padariusio tai jam sulaukiant vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities.
