„Investors’ Forum“ vadovas: siekiant mažinti skurdą, reikia skatinti investicijas regionuose

„Iš tikrųjų regionuose yra problema, kad trūksta darbo vietų, todėl reikia skatinti pritraukti investicijas ten, kur yra didesnis nedarbas“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Šilinskas.
„Skurdo problemos sprendimai yra du: arba padėti silpnesniems žmonėms, kad žmonės, kurie gali, dirbtų, arba kitas, ko verslas dažniausiai nepalaiko, tai paimti iš tų, kurie dirba, ir atiduoti tiems, kurie nedirba“, – pridūrė jis.
V. Šilinsko teigimu, kita problema, su kuria susiduria darbuotojai – prastas susisiekimas, todėl reikia kurti sąlygas jiems be sunkumų pasiekti darbo vietas.
„Esu girdėjęs, kad vienoje iš savivaldybių tvarkaraščiai dar 10 ir 20 metų neperžiūrėti, nors naujos gamyklos yra pastatytos. Tame pačiame Kauno LEZ (Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje – BNS) irgi neseniai buvau, tai sunku atvažiuoti, nes Kauno LEZ yra Kauno rajone, o žmonių nemažai važiuoja iš Kauno“, – teigė „Investors’ Forum“ vykdomasis direktorius.
Pasak jo, reikia „efektyviau dirbti“, kad tokie iššūkiai būtų pašalinti ir žmonėms būtų sudarytos sąlygos dirbti ir užsidirbti.
„Mes norime, kad eitume tuo keliu, kad žmonėms būtų galima duoti ne žuvį, bet meškerę, ir kad tie, kurie gali savimi pasirūpinti, jie tikrai pasirūpintų“, – aiškino V. Šilinskas.
Savo ruožtu Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė sako, kad situacija „tikrai nėra gera ir Lietuva turi kur pasistengti.“
„Paskutiniais metais, remiantis skurdo rizikos rodikliu, mes esame paskutinėje vietoje Europoje. Bet ką rodo ilgametė stebėsena, kad tie rodikliai iš esmės nekinta, jie sukasi apie 20 proc. ir mes niekaip negalime to perlaužti“, – pirmadienį teigė A. Adomavičienė.
Kaip rašė BNS, skurdo rizikos lygis 2025 metais Lietuvoje siekė 22,6 proc. – 1,1 proc. punkto daugiau nei 2024 metais. Pernai apie 653 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.
Remiantis vidutinio skurdo lygio vertinimu, kai skaičiuojamas vidutinis laikas, per kurį uždirbamas 1 JAV doleris, Lietuva įvertinta kaip skurdžiausia Europos Sąjungos (ES) šalis.
Naujausi komentarai