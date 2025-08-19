Investuos į atvykstamąjį turizmą

Gavusios paramą įmonės galės aktyviai dalyvauti užsienio parodose ir tarptautiniuose verslo renginiuose bei pristatyti Lietuvą kaip ypač patrauklią turistams valstybę, supažindinant su kultūriniais ir pažintiniais maršrutais, konferenciniu bei sveikatinimo turizmu, pranešė ministerija.
Viceministrė Agila Barzdienė sako, jog užsienio turistai atneša daug pajamų įvairiems šalies verslams.
„Todėl investuodami į atvykstamojo turizmo projektus ne tik užtikriname didesnį Lietuvos matomumą pasaulyje, bet ir suteikiame ilgalaikę naudą verslams mūsų šalyje“, – pranešime sakė A. Barzdienė.
Didžiausia vienam projektui finansuoti skirta suma – 4 tūkst. eurų.
Pernai pagal priemonę „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ buvo pateikta 18 paraiškų, įmonės dalyvavo 35 renginiuose įvairiose Europos ir pasaulio šalyse.
Naujausi komentarai