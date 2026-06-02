Išlaidos verčia šlubuoti fiskalinę drausmę

Įvertinta ir išimtis
Finansų ministerijos duomenimis, dėl didesnių, nei planuota, valstybės biudžeto išlaidų pernai, jau įvertinus 2025–2028 m. Lietuvai Europos Tarybos suteiktą 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) lankstumą gynybos išlaidoms, 0,5 proc. punkto BVP nukrypta nuo grynųjų išlaidų augimo ribų. Pastebima, kad jau šiemet nuokrypis gali didėti.
„Tai paskatino 2025 m. rezultatas [...], pagrindinis tą lėmęs veiksnys yra centrinės ir socialinio draudimo fondų subsektorių išlaidos. Jos buvo didesnės, nei planuota, ir jų neatsveria prielaida dėl galimų mažesnių 2026 m. valstybės biudžeto išlaidų“, – bendrame Seimo Biudžeto ir finansų bei Europos reikalų komitetų posėdyje kalbėjo D. Sadeckas.
Anot viceministro, tvirtinant 2026–2028 m. valstybės biudžetą buvo planuota, kad sukauptas grynųjų išlaidų nuokrypis, palyginti su Lietuvos fiskaliniu struktūriniu planu, įvertinus lankstumą gynybos išlaidoms, šiemet bus 0,4 proc. BVP. Vis dėlto, D. Sadecko teigimu, dabar matoma, kad jis gali siekti 0,8 proc. BVP, o pagal ES taisykles leidžiamo nuokrypio riba – 0,6 proc. BVP.
2025 m. – pasisekė
Pasak finansų viceministro, jei situacija nesikeis, šis rodiklis 2028 m. gali siekti 1,4 proc. BVP. „Vis dėlto matome didelę riziką nesilaikyti tiek ES, tiek nacionalinių fiskalinės drausmės taisyklių“, – sakė jis.
Kartu D. Sadeckas pažymėjo, kad praėjusių metų rodikliai atitiko ES fiskalinės drausmės taisykles.
Tai gegužės viduryje skelbė ir Valstybės kontrolė (VK). Anot aukščiausiosios audito institucijos, nors faktinės valdžios sektoriaus išlaidos pernai buvo didesnės, nei planuota biudžeto įstatyme, atsižvelgiant į taikomus lankstumo mechanizmus, jų augimas vis dar atitiko ES reikalavimus. Tačiau pažymėta, kad artimiausiu laikotarpiu fiskalinis spaudimas didės.
Pagrindinis tą lėmęs veiksnys yra centrinės ir socialinio draudimo fondų subsektorių išlaidos. Jos buvo didesnės nei planuota.
Reikia sprendimų
VK teigimu, jei nebus priimti sprendimai dėl papildomų tvarių biudžeto pajamų šaltinių, Lietuvai jau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, o ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų.
Aukščiausiosios audito institucijos vertinimu, atsižvelgus į įprastai priimamus politinius sprendimus kelti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), pensijas ir kitas išlaidas, valdžios sektoriaus deficitas 2028 m. galėtų siekti apie 3 proc. BVP, o 2029-aisiais – viršyti šią ribą. Be to, papildomą spaudimą viešiesiems finansams taip pat kuria išaugęs gynybos finansavimo lygis.
Pernai buvo patvirtintas vidutinės trukmės laikotarpio fiskalinis struktūrinis planas, kuriuo siekiama užtikrinti tvarius valstybės finansus. Juo šalis įsipareigojo 2025–2029 m. laikytis nustatytų valdžios sektoriaus išlaidų augimo, vidutiniškai siekiančio 5 proc. per metus, ribų.
2025–2028 m. Lietuvai taip pat taikoma išlyga gynybos išlaidoms, leidžianti nuo šių ribų nukrypti iki 1,5 proc. BVP.
(be temos)