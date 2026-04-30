Įvardijo, kurio miesto gyventojai už šildymą mokėjo mažiausiai

Agentūros duomenimis, Šiauliuose šilumos kaina siekė 6,38 cento už kilovatvalandę (kWh), Klaipėdoje – 6,8 ct/kWh. Tuo metu Kaune šiluma kainavo 8,54 ct/kWh, Vilniuje – 7,44 ct/kWh ir Panevėžyje – 7,14 ct/kWh.
Palyginti su ankstesniu sezonu, vidutinė šilumos kaina tarp miestų sumažėjo tik Šiauliuose – 0,9 proc.
Mažiausia šilumos kaina tarp miestų buvo spalio mėnesį Vilniuje – 5,42 ct/kWh, didžiausia – vasario–kovo mėnesiais Kaune – 9,81 ct/kWh.
Kaip skelbia LEA, dėl šalčių ir kilusių kainų nelengvą šildymo sezoną centralizuotai tiekiama šilumos energija Lietuvoje buvo pigiausia, palyginti su kitomis Baltijos šalimis – Latvijoje ir Estijoje šiluma kainavo 8,1–8,2 proc. brangiau, atitinkamai 8,48 ct/kWh ir 8,49 ct/kWh.
Lietuvos šilumos energijos kainų vidurkis per visą šildymo sezoną, spalio–balandžio mėnesiais, siekė 7,79 ct/kWh, ankstesnį, 2024–2025 m., šildymo sezoną kainų vidurkis buvo 7,42 ct/kWh.
Šildymo sezono pradžioje, praėjusių metų spalį, visos šalies šilumos energijos kainos vidurkis buvo 5,42 ct/kWh. Tuo metu paskutinį šildymo sezono mėnesį, šį balandį, šilumos kainos vidurkis šalyje siekė 7,89 ct/kWh – buvo 45,6 proc. didesnis.
Didžiausia vidutinė visos šalies šilumos kaina buvo kovo mėnesį – 8,75 ct/kWh, arba 61 proc. didesnė nei šildymo sezono pradžioje.
Šilumos energijos gamyba sausio–vasario mėnesiais dėl žemos oro temperatūros šalyje vidutiniškai išaugo 60–80 proc.
Didžiausia biokuro kaina Lietuvoje buvo vasario 10 dieną – 40,09 euro už megavatvalandę (MWh). Vėliau biokuro kaina mažėjo ir paskutinę kovo savaitę siekė 19,51 Eur/MWh.
Kaip skelbė ELTA, šildymo sezonas nuo ateinančio pirmadienio baigiamas Vilniuje ir Kaune, jis jau baigtas Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje.
