Įvertino degalų kainas: kur dyzelinas kainuoja pigiausiai?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos Lietuvos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,85 euro iki 2,16 euro, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,03 euro ir buvo 1,3 proc. mažesnė nei antradienį (2,06 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur litras dyzelino kainavo 1,85 euro. Brangiausiai šios rūšies degalai kainavo septyniose tinklo „Circle K“ degalinėse – 2,16 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,67 euro iki 1,95 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,84 euro ir buvo 1 proc. mažesnė nei antradienį (1,85 euro).
Mažiausia benzino kaina trečiadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,67 euro, o didžiausia – keturiolikoje tinklo „Circle K“ degalinių, keturiasdešimt trijose „Viada“ degalinėse, dviejose „Boost Petrol“ degalinėse bei „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Pastarosiose litras benzino kainavo 1,95 euro.
Tuo metu SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,91 euro arba 0,2 proc. mažesnė nei antradienį (0,91 euro).
Pigiausiai dujos kainavo „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone – 0,79 euro, o brangiausiai – aštuoniose „Circle K“ degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje – 0,99 euro.
Didmeninė benzino kaina Lietuvoje antradienį buvo 1,68 euro, o dyzelino – 1,85 euro. Palyginti su gegužės 4 d. kainomis, didmeninės benzino ir dyzelino kainos nesikeitė.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 109,87 JAV dolerio už barelį.
Naujausi komentarai