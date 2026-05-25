Jautienos supirkimo kainos smunka, bet parduotuvėse – beveik jokio pokyčio

Parduotuvių lentynose jautiena vis dar yra viena brangiausių mėsos rūšių.
„Jautienos kainos praėjusiais metais kilo net keturis kartus, dėl to kainas privalėjome kelti ir mes. Atkrito dalis klientų, nes mūsų jautienai reikia uždirbti bent vidutines pajamas“, – komentavo „Steak Supply“ komercijos vadovė Ugnė Gudavičienė.
Tiesa, ūkininkų ir supirkėjų nuotaikos kitokios – per beveik du mėnesius jautienos supirkimo kaina krito maždaug euru už kilogramą.
„Kai jis gauna 4 eurus už kilogramą, parduodamas 600 kilogramų galviją, o dabar – 3 eurus už kilogramą, ženkliai mažiau pinigų jam lieka kišenėje. Moraliai toks kritimas augintojui yra labai skaudus“, – teigė „Baltic Vianco prekyba“ vadovas Darius Dzekčiorius.
Skerdiena atpigo, nes Lenkija į rinką pateikė gerokai daugiau gyvulių. Taip pat pasirašyta prekybos sutartis su Pietų Amerika, kur jautienos yra apstu.
Be to, sumažėjo jautienos vartojimas Vokietijoje ir Nyderlanduose.
„Kai rinka persotinta, galima mažinti kainą“, – kalbėjo D. Dzekčiorius.
Tačiau žaliava pinga, o parduotuvėse jautiena – beveik ne.
„Mažmeninė kaina, t. y. mėnesio pokytis, nukrito tik 1 proc.“, – sakė Žemės ūkio duomenų centro atstovė Irma Jankauskienė.
„Aš neturiu jokios informacijos, kad kainos krinta“, – neslėpė U. Gudavičienė.
Prekybininkė pasakojo, kad mėsos tiekėjai jai aiškina kitaip – kainų nemažina, nes jautienos trūksta.
„Net iš visos auginamos lietuviškos jautienos tik 30 proc. sudaro mėsiniai galvijai. Jie be galo paklausūs Europoje“, – teigė „Steak Supply“ komercijos vadovė.
„Tikriausiai viena dalis kompensuoja savikainos mažėjimą, bet kitos dalys tą mažėjimą „suvalgo“, – tikino žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Kol kas neaišku, ar jautiena artimiausiu metu pigs labiau.
„Gamyba sumažės 2,6 proc., tad kaina galėtų išlikti stabilesnė. Ji galėtų kristi, bet erdvės tam nėra, nes pasiūla maža ir ribota“, – aiškino I. Jankauskienė.
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Tiesa, parduotuvių lentynose matomas ir kitas paradoksas – lietuviška jautiena kainuoja beveik tiek pat, kiek importinė.
„Brango tik lietuviška, o užsienietiška kilo nežymiai. Beje, lietuviškos mėsos kaina beveik prisivijo užsienietiškos kainą“, – pasakojo U. Gudavičienė.
Kainos artėja prie užsienio lygio, nors Lietuvoje galvijų skerdiena yra pigesnė.
„Europos Sąjungos kaina didesnė nei Lietuvoje, tad žaliava parduodama mažesne kaina“, – komentavo I. Jankauskienė.
Ministras savo ruožtu teigė, kad jautienos kainų tyrimo nebus – tiesiog reikia išlaukti.
„Krentanti supirkimo kaina visada atsiliepia galutiniam produktui ir vartotojui“, – kalbėjo jis.
„Kai rinkoje buvo aukščiausios kainos, vartotojui kaina neaugo“, – teigė D. Dzekčiorius.
Galvijų supirkimo kainos nukrito, tačiau jos vis dar yra aukštesnės nei praėjusiais metais.
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