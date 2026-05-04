Karas Irane smogia per kišenes: kiek daugiau mokėsime už elektrą ir dujas?

– Ar tikrai nuo liepos pirmos jau neišvengiamai brangs tiek dujos, tiek elektra?
– Pagal tas tendencijas, kurias mes matome pasaulinėse rinkose, ir pagal faktinę situaciją, kuri yra nuo šių metų pradžios, tikėtina, kad gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams, kurie yra reguliuojami, taip pat visuomeninės elektros energijos kainos tiek pažeidžiamiems vartotojams, tiek visuomeninio tiekimo reguliariems vartotojams, tai yra tiems, kurie suvartoja mažiau negu 1000 kilovatvalandžių per metus, tikėtina, augs. Ir preliminariai jau po truputį dėliojame tą tarifą. Gamtinių dujų tarifas galėtų didėti apie 4 centus už kubinį metrą tiek pirmai, tiek ir antrai vartotojų grupei. Šie tarifai bet kokiu atveju pirmai grupei netgi būtų mažesni negu buvo iki šių metų pradžios, o antrai grupei grįžtų į tą patį lygį, tai yra 69 centai už kubinį metrą. O kalbant apie visuomeninės elektros energijos kainas, preliminariai prognozuojame, kad kaina galėtų didėti apie 2 centus už kilovatvalandę tiek visuomeninio tiekimo vartotojams, tiek ir pažeidžiamiems vartotojams.
– Kaip elgsis nepriklausomi tiekėjai? Nes tikriausiai jie irgi žiūrės – jeigu čia kyla kainos, kodėl jų nepakėlus ir jiems?
– Nepriklausomi tiekėjai turi galimybę pakankamai operatyviai reaguoti į situaciją rinkoje. Jeigu elektros energijos prognozuojamos ateities sandorių kainos rodo augimą, tai nepriklausomi tiekėjai jau čia ir dabar, sudarydami kontraktus, atspindi šią prognozuojamą elektros kainą ir ją įvertina. O visuomeninio elektros energijos tiekimo kaina paprastai nustatoma dukart per metus, tai reiškia, netgi su tam tikru vėlavimu. Viena iš kainos augimo priežasčių yra ta, kad prognozuota elektros energijos įsigijimo kaina, kuri buvo apie 80 eurų už megavatvalandę, šį pirmąjį pusmetį realiai buvo gerokai didesnė – faktinė kaina sudarė 130 eurų už megavatvalandę. Tai reiškia, kad tiekėjas „Ignitis“, kuris vykdo visuomeninį elektros energijos tiekimą, gavo mažiau pajamų, negu buvo prognozuota.
– Bet juk taip pat būna dienų, kada giriamės, kad vien iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių užtikriname tiek, kiek reikia Lietuvai. Ar tai negali padėti suvaldyti situacijos?
– Taip, labai teisingai pastebėjote. Tokią situaciją turime tada, kai atsinaujinanti energetika – tiek vėjas, tiek saulė – generuoja pakankamai intensyviai. Būtent generacija iš atsinaujinančių išteklių padeda turėti mažesnę kainą, negu šiuo metu prognozuojame, nes ji tikrai prisideda. Jeigu jos neturėtume, mokėtume už elektros energiją kur kas daugiau. Tačiau šių metų pradžioje turėjome pakankamai didelius šalčius ir didelį elektros energijos vartojimą, todėl kainos buvo didelės. Dėl to susidaręs skirtumas vėlesniu laikotarpiu privalo būti atspindėtas visuomeniniuose tarifuose.
– Nemažai namų Lietuvoje vis dar šildosi dujomis. Ar tikrai reikia ruoštis brangiam šildymo sezonui?
– Kol kas tokių tendencijų nematome. Aišku, niekas negali garantuoti, kas gali pasikeisti metų eigoje, bet jeigu situacija išliks panaši, nematome labai didelio išbrangimo. Kalbant apie gamtines dujas, nuolat diskutuojame su tiekėju „Ignitis“, ir šiuo metu yra apdrausta arba fiksuota apie 50 proc. jų gamtinių dujų tiekimo portfelio – 35 eurai už megavatvalandę. Tai reiškia, kad net jei didmeninės kainos padidėtų, buitiniams vartotojams didelio šuolio neturėtų būti.
– Tai labai didelio kainų šuolio nebus?
– Taip, tai būtų labiau inercija. Tikėkimės, kad pavyks išlaikyti kiek įmanoma stabilesnes kainas.
