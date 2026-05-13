Kelią skinasi darbuotojų socialinių garantijų stiprinimas: pokyčiai palies tūkstančius žmonių

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktam įstatymo projektui, kuris numato: visi dirbančiojo žmogaus darbdaviai proporcingai mokėtų socialinio draudimo įmokas nuo MMA, nors faktiškai darbuotojas gautų ir mažesnį darbo užmokestį per mėnesį. Įstatymui dar turi pritarti Seimas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad šiais reikšmingais įstatymo pakeitimais siekiama sustiprinti pažeidžiamų darbuotojų socialines garantijas.
„Būtų panaikinta ikišiolinė įstatymo spraga, kuria pasinaudojęs darbdavys, išvengia minimalių socialinio draudimo įmokų („grindų“) mokėjimo už darbuotojus. Keliems darbdaviams dirbantis darbuotojas tokiu būdu užsitikrintų bent minimalias socialinio draudimo garantijas, nes socialinio draudimo įmokas darbdaviai būtų įpareigoti proporcingai sumokėti bent nuo minimalios algos“, – sako ministrė ir nurodo, kad pokyčiai paliestų daugiau nei 8000 dirbančiųjų.
Išimtį siūloma taikyti, leidžiant mokėti socialinio draudimo įmokas nuo faktinio darbo užmokesčio, tik užimtumo programų dalyvius terminuotai įdarbinusiems darbdaviams.
Kaip yra dabar?
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, už darbuotoją, kuris turi daugiau nei vieną darbdavį, kiekvienas darbdavys sumoka socialinio draudimo įmokas nuo faktiškai priskaičiuoto tam darbuotojui darbo užmokesčio.
Darbo rinkoje pasitaiko tokio reguliavimo piktnaudžiavimo atvejų, kai tas pats darbuotojas, kuris tas pačias darbo funkcijas atlieka vienoje darbo vietoje, pagal kitas bendras darbo sąlygas formaliai yra įdarbinamas pas kelis darbdavius, taip siekiant sumažinti darbdaviui tenkančias mokestines prievoles. Tokiu būdu mažinamos ir darbuotojų socialinės garantijos.
Remiantis „Sodros“ duomenimis, 2025 m. pas du darbdavius dirbo 5 072 asmenys, kurie neuždirbo MMA, pas tris darbdavius dirbo 1 943 tokie asmenys, pas septynis – 35, pas dvylika darbdavių – 3 tokie asmenys. Iš viso tokių asmenų buvo daugiau kaip 8000.
Praktikoje atvejai, kai dirbama pas du ar daugiau darbdavių, bet neuždirbama MMA, dažniausiai pasitaiko tarp biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojų, kambarinių ir pagalbininkų – tokių darbuotojų buvo 2202, arba 24,4 proc. visų dirbančiųjų pas du ir daugiau darbdavius ir neuždirbančių MMA darbuotojų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, verslo paslaugų srities ir administracijos vadovų – 1932 darbuotojai, arba 23,6 proc.; reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistų – 772, arba 9,5 proc. visų dirbančiųjų pas du ir daugiau darbdavius ir neuždirbančių MMA darbuotojų.
Griežtinama socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka
Siūlomi pakeitimai, kad darbuotojas, dirbdamas pas kelis darbdavius, užsitikrintų bent minimalias socialinio draudimo garantijas, nes socialinio draudimo įmokas darbdaviai proporcingai mokėtų bent nuo MMA, nors faktiškai darbuotojas gavo mažesnį darbo užmokestį per mėnesį.
Siūloma nustatyti atitinkamas papildomų socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo taisykles:
-
Pirmiausia būtų vertinama draudėjo prievolė priskaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo MMA proporcingai darbuotojo turimų draudėjų skaičiui (vienam draudėjui tenkanti MMA dalis), pvz., turint du draudėjus prievolė sumokėti įmokas būtų bent nuo 576,50 Eur (1153 Eur/2=576,50 Eur), turint tris draudėjus prievolė sumokėti įmokas būtų bent nuo 384,33 Eur (1153 Eur/3=384,33 Eur), turint penkis draudėjus prievolė sumokėti įmokas būtų bent nuo 230,60 Eur (1153 Eur/5=230,60 Eur) ir taip toliau.
-
Vertinant draudėjo prievolę proporcingai sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA, taip pat būtų įskaitoma draudėjų, kurie apdraustajam darbo užmokesčio apskaičiavo daugiau, nei vienam draudėjui tenkanti MMA dalis, permoka (t. y. apskaičiuoto pas atitinkamą draudėją darbo užmokesčio ir vienam draudėjui tenkančios MMA dalies skirtumas), kuri padalinama kitiems draudėjams.
-
Vertinant draudėjo prievolę proporcingai sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA, svarbu įvertinti ir faktiškai darbuotojo dirbtą dienų skaičių, todėl vienam draudėjui tenkanti MMA dalis perskaičiuojama proporcingai atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičiui (taikoma 5 darbo dienų savaitė), kai darbuotojas pas atitinkamą draudėją nedirbo, pvz., dėl nedraudžiamojo laikotarpio ar gavo ligos išmoką. Kartu vertinamos ir dienos, kuriomis apdraustasis nebuvo susijęs darbo ar tarnybos santykiais su šiuo draudėju, nes darbuotojai gali būti įdarbinti ne nuo mėnesio pirmos dienos, todėl draudėjams prievolė proporcingai sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA atsiranda tik po įdarbinimo momento.
Pavyzdys
Iš A darbdavio darbuotojas gauna 700 Eur darbo užmokestį, iš B gauna 120 Eur, iš C gauna 50 Eur.
„Sodra“, gavusi visų trijų darbdavių duomenis apie darbuotojo darbo užmokestį, pati apskaičiuos papildomas draudžiamąsias pajamas: B darbdaviui bus papildomai priskaičiuota 106,50 Eur, C darbdaviui – papildomai priskaičiuota 176,50 Eur draudžiamųjų pajamų. Nuo jų „Sodra“ paskaičiuos socialinio draudimo įmokas, kurias darbdavys turės sumokėti: B darbdavys sumokės 22,66 Eur papildomų įmokų, C darbdavys – 37,54 Eur papildomų įmokų.
Pažymėtina, kad darbuotojui nieko nereikės mokėti. „Sodra“, gavusi duomenis iš darbdavių apie priskaičiuotą darbo užmokestį, pati paskaičiuos papildomas socialinio draudimo įmokas ir nusiųs sąskaitą darbdaviui.
Darbdavys A, išmokėdamas 700 Eur atlygio darbuotojui, pavyzdžiui, už balandžio mėnesį bendra tvarka pateiks informaciją „Sodrai“ ir privalės sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo šios sumos iki gegužės 15 d. „Sodra“, gavusi duomenis ir iš kitų darbdavių, įvertins, ar tam darbuotojui per visus turimus darbdavius yra sumokėtos įmokos bent nuo MMA, jei ne, tai kitiems dviem darbdaviams bus priskaičiuotos papildomos socialinio draudimo įmokos ir pateiktos sąskaitos, kurios privalės būti sumokėtos iki birželio 15 d.
Socialinio draudimo įmokų „grindų“ mokėjimo išimtis
Įgyvendinant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, piniginės socialinės paramos gavėjams pirmiausia bus siūloma dalyvauti užimtumo didinimo programoje. Kai asmuo dalyvaus priemonėje (pvz., terminuotai įdarbinant žmogų), darbdaviams siūloma leisti už tokius asmenis mokėti socialinio draudimo įmokas nuo faktinio darbo užmokesčio, o ne nuo MMA.
