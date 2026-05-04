Kiek kils minimali alga? Infliacija gali pramušti lubas

2026-05-04 10:52
Gabrielė Grigošaitytė (LNK)

Kiek kitais metais didės minimali alga, atsakymo dar nėra, tačiau derybos prasidėjo. Vieni kalba, kad kelti pajamas žmonėms būtina dėl skurdo. Kiti įspėja neperlenkti lazdos, kad nenukentėtų įmonės. Verslo atstovai įvardija ir tai, kiek sau gali leisti – siūlo, kad kitąmet minimali alga kiltų nuosaikiai, ne daugiau kaip 70 eurų „ant popieriaus“. Kitaip, anot jų, infliacija gali pramušti lubas.

Pakruojyje įsikūrusioje dvaro kavinėje iš pirmo žvilgsnio darbo netrūksta, tačiau išsilaikyti rajone nelengva.

„Realiai mes pilnu tempu dirbame 3–4 mėnesius per metus“, – sakė dvaro hofmaršalas Vadim Ovčinko.

Klientus veikia orai ir atstumas, o kavinę – klientų srautai, mokesčiai ir darbuotojų trūkumas. Viena vertus, reikia darbo rankų, kita vertus, negalima mokėti didelių atlyginimų jaunimui.

„Atlyginimai – mes negalime konkuruoti su didžiaisiais miestais, ten sulaukia didesnių žmonių srautų, ir jų finansinės galimybės geresnės“, – teigė V. Ovčinko.

Tenka prisitaikyti ir prie bendros situacijos. Sostinėje prasidėjo derybos dėl kitų metų minimalios mėnesio algos, o Pakruojo verslas sako – tai skaudu, bet aktualu.

„Nelabai tavęs ir klaus, ar tu nori, ar nenori – būsi priverstas kelti atlyginimus“, – kalbėjo V. Ovčinko.

Verslo atstovai siūlo naštą dalintis perpus. Iš savo kišenės minimalią algą galėtų kelti 6–7 procentais, o iš valstybės tikisi didesnio neapmokestinamojo pajamų dydžio, kad gyventojui į rankas liktų daugiau.

„Mes kalbame, kad tai galėtų būti apie 70 eurų MMA kilimas, ir tikriausiai NPD galėtų irgi panašiu dydžiu kilti“, – aiškino Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Valdžia neapmokestinamojo pajamų dydžio nedidina jau dvejus metus, o finansų viceministras pripažįsta – ir kitų metų biudžete tai gali būti per brangu.

„Kažkokių erdvių didinti išlaidas arba mažinti pajamas tikrai nėra didelių. Turėsime labai sverti kiekvieną poreikį“, – sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.

Verslas aiškina, kad viskas ant jo pečių kristi negali – yra įmonių, kurios vos auga ar net traukiasi.

„Transporto sektorius, maitinimo sektorius, viešbučių – augimas kelių procentų, transporto netgi susitraukęs yra“, – teigė A. Romanovskis.

„Tie argumentai kartojasi – nematėme, kad pakėlus minimalią algą būtų bankrotų griūtis“, – tikino Profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabrėžia: minimali alga kitąmet tikrai didės, klausimas tik vienas – kiek.

„Mes puikiai suvokiame, kad ji turi didėti, nes tai susiję ir su pajamų nelygybe, ir su skurdu“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk.

Lietuvos bankas siūlo du kelius – minimalų atlygį „ant popieriaus“ didinti 74 eurais arba 138 eurais. Didesnis variantas palankesnis darbuotojams.

„Minimali alga turėtų būti 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio“, – pažymėjo A. Černiauskas.

„Atlyginimus reikia kelti ne tik tiems žmonėms, kurie uždirba minimalų atlyginimą, bet ir specialistams, tačiau tai mažina atotrūkį tarp specialisto ir nekvalifikuoto darbuotojo gaunamo atlyginimo“, – aiškino V. Ovčinko.

Anot Lietuvos banko, situacija kebli – dalis regionų įmonių gali nepajėgti mokėti didesnės algos, tačiau jei ji nebus didinama, mažiausiai uždirbantys gyventojai negalės įsigyti būtiniausių prekių. Jau balandį metinis kainų augimas siekė 5 procentus – ketvirta vieta euro zonoje.

Verslas sako priešingai – po atlyginimų didinimo infliacija gali dar labiau išaugti.

„Kiekvienas kilstelėjimas daro įtaką galutiniam produktui“, – teigė V. Ovčinko.

„Tada infliacija pasidaro nebe 3,5, o 7, arba daugybė žmonių regionuose išeina ir praranda darbą, nes darbdaviai paprasčiausiai tokio spaudimo negali atlaikyti“, – kalbėjo A. Romanovskis.

Šiemet minimali alga siekia 1153 eurus prieš mokesčius, arba apie 850 eurų į rankas. Atrodo, kad už tokį atlyginimą galima pragyventi tik regione, tačiau tai – netiesa. Yra žmonių, kurie tiek uždirba ir sostinėje.

„Apsaugos paslaugos, valymo paslaugos – nurodo minimalų atlyginimą“, – sakė A. Černiauskas.

Skaičiai rodo, kad minimali alga aktuali dešimtims tūkstančių žmonių – pernai visą darbo laiką dirbo ir minimalią algą gavo 22 tūkst. darbuotojų. Tačiau darbuotojų atstovai sako, kad dalis žmonių į statistiką nepatenka, nes gauna priedus.

„Jei žmogus gauna minimalų uždarbį, bet dirba naktimis ar per šventes, jo darbo užmokestis jau didesnis nei minimali alga“, – aiškino A. Černiauskas.

Kiek kitais metais didės minimali alga, priklausys nuo darbuotojų ir darbdavių derybų.

„Nesvarbu, kiek jos užsitęstų – rugsėjo pradžia yra vėliausias laikas, kada turi būti sprendimas“, – teigė A. Putk.

