LEA: antradienį benzino ir dyzelino kainos šalies degalinėse ūgtelėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,81 euro iki 2,08 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,97 euro ir buvo 2,9 proc. didesnė nei pirmadienį (1,92 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Eu Verslas“ degalinėje Plungės rajone – 1,81 euro, o didžiausia – I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kartenoje, kur litras dyzelino kainavo 2,08 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,71 euro iki 1,99 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,88 euro ir buvo 3,5 proc. didesnė nei pirmadienį (1,82 euro).
Pigiausias benzinas fiksuotas „Emsi“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje – 1,71 euro, o brangiausias – 62-ose „Viada“ tinklo degalinėse, 14-oje „Circle K“ tinklo degalinių, „Boost Petrol“ degalinėje Kaune, „Kriketo“ degalinėje Trakuose ir „Degtos“ degalinėje Vievyje. Pastarosiose litras benzino atsiėjo 1,99 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse svyravo nuo 0,76 euro iki 0,96 euro, o vidutinė SND kaina sudarė 0,87 euro ir buvo 0,6 proc. mažesnė nei pirmadienį (0,88 euro).
Mažiausia dujų kaina buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,76 euro, o didžiausia – šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio rajone, kur litras dujų kainavo 0,96 euro.
Didmeninė benzino kaina gegužės 25 dieną Lietuvoje siekė 1,67 euro, o litras dyzelino kainavo 1,77 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 96,14 JAV dolerio už barelį.
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