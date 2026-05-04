LEA įvertino biokuro, dujų, naftos ir dyzelino kainas

„Vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF balandžio 27 d. – gegužės 1 d. didėjo 0,66 proc., o savaitės kainų vidurkis sudarė 45,5 Eur/MWh. Ankstesnę savaitę (balandžio 20–24 d.) buvo 45,2 Eur/MWh. Prieš metus tuo pačiu laikotarpiu gamtinių dujų kainų TTF savaitės vidurkis buvo 34,1 Eur/MWh, o 2024-aisiais tuo pačiu metu 29,4 Eur/MWh“, – skelbia agentūra.
Prognozuojama, jog pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu bus panašios arba iki 5 Eur/MWh didesnės nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 26–46 Eur/MWh ribose.
LEA duomenimis, Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta apie 26,56 proc., prieš savaitę jos užpildymas siemė 25,63 proc., prieš metus – 34,61 proc. Skaičiuojama, kad dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu siekia apie 33,42 proc., praėjusią savaitę buvo 31,47 proc., o prieš metus saugyklų užpildymas siekė apie 41,13 proc.
„2026 m. balandžio 27 d. – gegužės 1 d. per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 549,47 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 505,29 GWh)“, – nurodo agentūra.
Skaičiuojama, kad Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas, lyginant su ankstesne savaite, padidėjo 5,10 proc. – suvartota 206,55 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 196,53 GWh). Į Latviją gamtinių dujų išsiųsta 247,42 GWh (ankstesnę savaitę – 224,37 GWh).
Tuo metu biodujų gamyklose pagaminta 5,35 GWh dujų. Tai 8,7 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Pakilo Brent naftos kaina
Pasak LEA, Brent naftos kaina praėjusią savaitę siekė 111,9 USD/bbl ir buvo 10,5 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę.
„Palyginimui, prieš metus Brent vidutinė naftos kaina siekė 66,7 USD/bbl, o 2024-iųjų tuo pačiu laikotarpiu ji buvo 88,4 USD/bbl.“ – skelbia agentūra.
„Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais mėnesiais jų kainos bus iki 3 USD/bbl didesnės nei buvo manoma prieš savaitę. Naftos kainų vidurkiai ateinančius dvejus metus gali svyruoti 75–110 USD/bbl lygyje“, – teigiama pranešime.
Skaičiuojama, kad balandžio 27 d., lyginant su balandžio 20 d., benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 1,5–2 proc., Estijoje ir Latvijoje atitinkamai sumažėjo 0,3 proc. ir 0,4 proc. Tuo metu dyzelino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse, išskyrus Vokietiją, sumažėjo 0,9–4,2 proc. Vokietijoje jo kaina padidėjo 2,3 proc.
LEA duomenimis, tarp Baltijos šalių mažiausios benzino ir dyzelino kainos yra Estijoje.
Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo iki 0,259 Eur/l. Lyginant su Europos Sąjungos (ES) šalių degalų kainų svertiniais vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 6 proc., dyzelino – 0,8 proc. didesnė.
Didmeninė elektros kaina išaugo 35 proc.
LEA nurodo, jog didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę padidėjo 35 proc. – nuo 35,8 Eur/MWh iki 48,2 Eur/MWh. Didmeninės elektros energijos kainos vidurkio padidėjimą, pasak agentūros, lėmė sumažėjusi nacionalinė generacija, ypač vėjo elektrinių.
„Palyginimui, pernai nagrinėjamą savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje siekė 57,6 Eur/MWh, o 2024-iųjų tą pačią savaitę – 50,1 Eur/MWh“, – nurodo LEA.
„Stebint naujausius elektros kainų ateities sandorius, matyti, kad Vokietijoje elektros kainos šiais metais numatomos 75–120 Eur/MWh, Šiaurės Europoje – 30–80 Eur/MWh ribose. Nagrinėjamą savaitę Lietuvos didmeninės elektros kainos buvo artimesnės Šiaurės Europos kainų lygiui“, – skelbiama pranešime.
Pažymima, jog praėjusią savaitę didmeninės elektros kainos, lyginant su ankstesne savaite, didėjo visose Baltijos jūros regiono valstybėse: Latvijoje elektros kainos augo 35 proc. – nuo 35,8 Eur/MWh iki 48,3 Eur/MWh, Estijoje kilo 30 proc. – nuo 31,5 Eur/MWh iki 40,9 Eur/MWh, Švedijos SE 4 zonoje – 19 proc., nuo 43,8 Eur/MWh iki 51,9 Eur/MWh, Vokietijoje padidėjo 5 proc. – nuo 59,8 Eur/MWh iki 62,6 Eur/MWh, Lenkijoje elektros kainos augo 8 proc. – nuo 64,8 Eur/MWh iki 69,8 Eur/MWh, o Suomijoje – 32 proc., nuo 24,0 Eur/MWh iki 31,6 Eur/MWh.
Nurodoma, jog elektros energijos vartojimas Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 0,7 proc. – iki 186,6 GWh (buvo 185,3 GWh). Tiesa, vartojimas šiemet yra 5 proc. mažesnis nei pernai tą pačią savaitę (196,4 GWh).
„Bendra elektros gamyba per savaitę Lietuvoje, palyginti su ankstesne savaite (259,3 GWh), sumažėjo 22,1 proc. ir siekė 202,1 GWh. Šalyje pasigaminta apie 108 proc. visos suvartotos elektros energijos, ankstesnę savaitę – 140 proc.“ – skelbia LEA.
„Palyginus su gamyba praėjusių metų tą pačią savaitę (225,9 GWh), šiemet elektros gamyba yra 10,5 proc. mažesnė, pernai tuo pačiu metu buvo pagaminta apie 115 proc. tuo metu suvartotos elektros“, – nurodo agentūra.
Skaičiuojama, kad vėjo elektrinės nagrinėjamą savaitę pagamino daugiausiai elektros energijos – 102,9 GWh. Tai apie 31,7 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Lygiai prieš metus vėjo elektrinės pagamino 82,5 GWh – 16,9 proc. mažiau nei šiemet.
Saulės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 52,5 GWh – 5,3 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, kai pagaminta 55,4 GWh. Lygiai prieš metus saulės elektrinės per savaitę pagamino 1 proc. daugiau elektros energijos – 53 GWh.
Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 17,3 GWh elektros energijos, arba 2,8 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, kai jų generacija siekė 17,8 GWh. Lygiai prieš metus šiluminės elektrinės pagamino 59,5 GWh elektros energijos, arba 244,2 proc. daugiau nei šiemet.
Hidroelektrinės Lietuvoje per savaitę pagamino 17,1 GWh – tai 27,1 proc. mažiau, palyginti su ankstesne savaite, kai jos pagamino 23,5 GWh. Lygiai prieš metus pagaminta 16,9 GWh.
Naujausi komentarai