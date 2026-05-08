LEA įvertino degalų kainas: kaip keitėsi per tris paras?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos Lietuvos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,85 euro iki 2,13 euro, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 1,98 euro ir buvo 1,7 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (2,01 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Jozita“ tinklo 26 degalinėse, „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone ir „Naftrus“ degalinėje Raseiniuose. Čia litras dyzelino kainavo 1,85 euro. Tuo metu brangiausiai šios rūšies degalai atsiėjo Lašų ŽŪB degalinėje Rokiškio rajone – 2,13 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,67 euro iki 1,99 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,80 euro ir buvo 1,3 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,82 euro).
Mažiausia benzino kaina penktadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,67 euro, o didžiausia – „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus rajone, kur litras benzino kainavo 1,99 euro.
Tuo metu SND kainos penktadienį svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,9 euro, arba 0,2 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (0,91 euro).
Mažiausia SND kaina penktadienio rytą fiksuota „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone – 0,79 euro, brangiausiai dujos kainavo „Circle K“ tinklo šešiose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje – 0,99 euro.
Ketvirtadienį didmeninė benzino kaina Lietuvoje buvo 1,67 euro, dyzelino – 1,81 euro. Palyginti su gegužės 6 d. kainomis, didmeninės benzino ir dyzelino kainos sumažėjo atitinkamai 2 ir 3 centais.
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 101,06 JAV dolerio už barelį.
