LEA įvertino elektros, gamtinių dujų ir degalų kainas

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo nuo 100,4 iki 96,5 euro už megavatvalandę (MWh). Agentūros teigimu, elektros kainos vidurkio mažėjimą lėmė mažesnis elektros energijos vartojimas bei didėjęs pagamintos elektros energijos kiekis saulės elektrinėse.
Elektros energijos vartojimas šalyje gegužės 11–17 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 2 proc. – iki 216,0 gigavatvalandės (GWh). Bendra elektros gamyba taip pat krito – 7,5 proc. ir siekė 199,6 GWh. Per savaitę šalyje pasigaminta apie 92 proc. visos suvartotos elektros energijos.
Nepaisant sumažėjusios gamybos, daugiausia elektros energijos sugeneravo vėjo elektrinės – apie 23,1 proc., iki 84,4 GWh. Tuo metu saulės elektrinės generavo 69,1 GWh – 16,6 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Mažiau gamino ir šiluminės elektrinės bei hidroelektrinės – jų gamyba siekė mažėjo atitinkamai 4,2 proc. iki 18,5 GWh ir 2 proc. iki 16,2 GWh.
Vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF nagrinėjamu laikotarpiu taip pat sumažėjo – savaitės kainų vidurkis sudarė 45,8 Eur/MWh.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos iki 4 Eur/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 26–50 Eur/MWh ribose.
Agentūros duomenimis, Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta apie 28,58 proc., o dujų kiekis Europos saugyklose siekia apie 36,33 proc.
Aptarimu laikotarpiu per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 451,47 GWh gamtinių dujų. Per savaitę gamtinių dujų suvartojimas augo 3,32 proc. – suvartota 179,73 GWh gamtinių dujų. Dar 262,98 GWh buvo išsiųsta į Latviją, o 6,23 GWh pagaminta biodujų gamyklose.
Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 109 JAV dolerius už barelį (bbl) ir buvo 3,4 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę (105,4 USD/bbl).
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais mėnesiais jų kainos bus iki 7 USD/bbl mažesnės, nei buvo prognozuojama prieš savaitę.
Gegužės 11 dieną, palyginti gegužės 4 d., benzino vidutinės kainos Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 1,0–2,3 proc., Lietuvoje ir Latvijoje padidėjo atitinkamai 1,0 proc. ir 3,5 proc.
Dyzelino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse sumažėjo 1,0–5,7 proc., išskyrus Latviją, kur kaina padidėjo 2 proc. Tarp Baltijos šalių benzino ir dyzelino mažiausios kainos yra Estijoje.
Pasak agentūros, dyzelino kaina Lietuvoje per savaitę sumažėjo 2,6 proc. – iki 1,96 euro, benzinas brango 0,2 proc. – iki 1,82 euro, o SND kaina sumažėjo 1,2 proc. – iki 0,90 euro.
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę kaina Lietuvoje siekė 23,17 Eur/MWh – ji padidėjo 10,81 proc., lyginant su ankstesne savaite, kai buvo 20,91 Eur/MWh.
Pigo visų rūšių degalai
Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos pirmadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo – atitinkamai 0,3 proc., 1 proc. ir 0,7 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos pirmadienio rytą svyravo nuo 1,79 euro iki 2,12 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,92 euro ir buvo 1 proc. mažesnė nei penktadienį (1,94 euro).
Mažiausia šios rūšies degalų kaina fiksuoja „Jozita“ tinklo 15 degalinių – 1,79 euro, o didžiausia – I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kartenoje, kur litras dyzelino atsiėjo 2,12 euro.
Benzino kainos Lietuvos degalinėse svyravo nuo 1,68 euro iki 1,95 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,80 euro ir buvo 0,3 proc. mažesnė nei penktadienį (1,80 euro).
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur kainavo 1,68 euro, o didžiausia – „Viada“ tinklo 23 degalinėse ir „Circle K“ tinklo 10 degalinių. Pastarosiose litras benzino kainavo 1,95 euro.
Tuo metu dujų kainos svyravo nuo 0,78 euro iki 0,987 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,89 ir buvo 0,7 proc. mažesnė nei penktadienį (0,89 euro).
Mažiausia SND kaina – 0,78 euro – pirmadienį buvo „Skulo“ degalinėje Tauragės rajone ir Jozita“ tinklo 29 degalinėse. Didžiausią dujų kainą siūlė „GM Circle K“ tinklo degalinė Šakių rajone – čia litras SND kainavo 0,98 euro.
Didmeninė benzino kaina penktadienį Lietuvoje buvo 1,67 euro, o dyzelinas kainavo 1,75 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį buvo 109,26 JAV dolerio už barelį.
