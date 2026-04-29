 LEA: visų degalų kainos trečiadienį sumažėjo

2026-04-29 12:10
ELTOS inf.

Lietuvoje trečiadienio rytą vidutinės dyzelino, benzino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos sumažėjo atitinkamai 1,5 proc., 0,8 proc., ir 0,3 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA: visų degalų kainos trečiadienį sumažėjo / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,85 euro iki 2,14 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 2,03 euro ir buvo 1,5 proc. mažesnė nei antradienį, kai siekė 2,06 euro.

Tuo metu benzinas kainavo nuo 1,63 euro iki 1,89 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 0,8 proc. mažesnė nei antradienį (1,80 euro).

Trečiadienio rytą pigesnės buvo ir SND. Dujų kainos degalinėse svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro. Vidutinė SND kaina buvo 0,91 euro ir buvo 0,3 proc. mažesnė nei antradienį (0,92 euro).

Didmeninė benzino kaina antradienį siekė 1,63 euro, dyzelino – 1,85 euro. Palyginti su balandžio 27 d. kainomis, didmeninė benzino kaina padidėjo 1 centu, dyzelino – 2 centais.

Brent naftos kaina rinkoje antradienį sudarė 111,26 JAV dolerio už barelį.

