Lenkijoje – eilės lietuvių automobilių: vilioja ne tik pigesnis kuras

Prie vienos Lenkijos degalinių – automobilių eilės su lietuviškais numeriai. Vieni specialiai atvažiavo iš Vilniaus, kiti – iš arčiau sienos esančių Lietuvos miestų ir miestelių.
Rymantas kuro į Lenkiją atvažiavo iš Kalvarijos. Vyras skaičiuoja, kad degalų užsipylė gerokai pigiau – skirtumas siekia apie 60 euro centų už litrą.
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„Pas mus 2 eurai 10 centų, o čia – 1 euras 50 centų. Tai yra skirtumas. Aišku, apsimoka. Skirtumas – 60 centų. Vištiena per pusę pigesnė – pas mus 2,40 euro, o čia už 1,09 euro nusiperku ketvirčius“, – sakė Kalvarijos gyventojas Rymantas Birštonas.
Vienos iš degalinių Lenkijoje vadovas sako, kad pastaruoju metu lietuviai tiesiog šturmuoja degalinę.
„Iš Lietuvos čia labai daug žmonių atvažiuoja – iš pasienio, Marijampolės, Kalvarijos, Lazdijų, aplinkinių kaimų. Kiekvienas užsipila, nes sako, kad čia daug pigiau“, – teigė „Orion“ degalinės vadovas Vytautas Zimneckas.
Pasak degalinės vadovo, degalų kainos mažėja kone kasdien.
„Užvakar nukrito 20 grašių, šiandien vėl 20. Dabar pas mus valstybė nustato kainą – aukščiau jos parduoti negalime, tačiau žemiau galime“, – aiškino V. Zimneckas.
Skirtingose Lenkijos dalyse skiriasi ir kuro kainos, tačiau jos vis tiek gerokai mažesnės nei Lietuvoje. Kai kur degalai pigesni 30, o kai kur ir 60 euro centų.
„Čia 1,60 euro, pas mus – 1,90 euro. Aišku, pigiau“, – teigė moteris.
„Pigu Lenkijoje, Lenkijoje pigu“, – sakė kita pašnekovė.
„Kuras pigesnis, pas mus brangiau, pas mus viskas brangiau“, – kalbėjo moteris.
Pasak degalinės vadovo, kol Lietuvoje degalai brango, Lenkijoje jie pigo.
„Gana daug atpigo. Vieną zlotą nuėmė nuo PVM, taip pat 29 grašais sumažino degalų mokesčius“, – aiškino V. Zimneckas.
Atvykę kuro lietuviai nepraleidžia progos užsukti ir į prekybos centrus. Pilnus vežimus stumia kone kiekvienas. Sako, krauna į automobilius tiek, kiek telpa.
„Esame iš Vilniaus rajono. Kainos perpus mažesnės, todėl tiek daug ir prisipirkome“, – pasakojo moteris.
„Pirkau nemažai tyrelių vaikams. Lietuvoje labai brangu. Jogurtai, pienas, įvairios košytės, bulvės. Pienas praktiškai perpus pigesnis – pakuotė kainuoja 47 centus“, – teigė pašnekovė.
„Daug mėsos būna pigiau, apskritai gali rasti viską, ko reikia“, – sakė pirkėja iš Lietuvos.
„Prekės šiek tiek kitokios ir truputį pigesnės“, – pasakojo moteris.
„Ir kainos kyla, ir dronai kyla. Tik nuotaika gal nekyla, o visa kita kyla“, – juokėsi moteris.
Lietuviai sako, kad dabar toks laikas, kai Lenkijos parduotuvėse dažniau išgirsi lietuvių kalbą nei lenkų.
„Dažniausiai girdisi arba rusų, arba lietuvių kalba. Lietuvių – apie 80 proc., dar apie 20 proc. sudaro ukrainiečiai, atvykstantys apsipirkti. Labai daug lietuvių“, – pasakojo moteris.
Maisto prekių parduotuvės savininkas sako, kad kai kurių produktų kainos tokios, jog, lyginant su Lietuva, atrodo, kad Lenkijoje jie parduodami kone už dyką.
„Sviestas dabar labai populiari tema. Jį praktiškai dalija dovanai – gerokai pigiau nei Lietuvoje“, – teigė parduotuvės „Valdi“ savininkas Edvinas Krakauskas.
Kol Lietuvoje brangsta pieno produktai, čia kainų skirtumai – sunkiai tikėtini.
„250 gramų sviesto kainavo 88 grašus. Tai praktiškai už dyką. Be to, dažnai būna akcijos pieno produktams. Pavyzdžiui, perkant pieną taikoma akcija 6+6, tad litras kainuoja maždaug po zlotą“, – aiškino E. Krakauskas.
Lietuviai sako, kad į Lenkiją apsipirkti važiuoja bent kartą per mėnesį, o kai kurie – ir kas dvi savaites.
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