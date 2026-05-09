Lietuviams apkarto automobilio nuoma: nuskaitė tūkstančius eurų

Neeilinis įvykis
Su šeima Airijoje savaitgalį nusprendęs praleisti lietuvis Laurynas S. pateko į neeilinę situaciją, kai nepilnamečio asmens vairuojamas traktorius apgadino jo nuomotą automobilį. Vyras istoriją papasakojo „Kauno dienai“.
Laurynas S. su žmona keliavo po įvairias Airijos lankytinas vietas. Vos tik atvykusi į šią šalį šeima iš pasaulyje gerai žinomos kompanijos „Sixt“ dar oro uoste išsinuomojo automobilį. Kad Airijoje kelionė būtų sklandesnė, šeima pasirinko visą draudimą, kad nereikėtų žalos atlyginti iš savo kišenės. Iš pradžių kelionė vyko sklandžiai, kol šeima nepasiekė vieno vietinio ūkio.
„Iš „Sixt“ buvome iš anksto rezervavę automobilį, tad juo iš Dublino vykome į vakarinę Airijos dalį pasigrožėti gamta. Paskui patraukėme piečiau. Tikrai nemažai laiko keliavome automobiliu, nes norėjosi kuo daugiau pamatyti. Atvykę į vieną lankomą objektą, automobilį palikome stovėjimo aikštelėje. Ten reikėjo per ūkininkų laukus kopti kalva link to objekto, tad kelionė užtruko.
Grįždami atgal pastebėjome, kad apačioje pilna žmonių, kažkas vyksta ir jie rodo į mus. Nusileidus prie automobilio, mums pasakė, kad traktorius nuriedėjo nuo kalvos ant mūsų nuomoto automobilio stogo, tada kliudė dar vieną automobilį, jam gal net labiau kliuvo“, – pasakojo Laurynas S.
Paaiškėjo, kad traktorių vairavo nepilnametis asmuo, greičiausiai padedantis šeimos ūkyje prižiūrėti avis. Kaip lietuviui pavyko suprasti, traktorius nebuvo apdraustas.
Viską užfiksavo
Kadangi lietuviai keliavo nuomotu automobiliu, iš karto apie įvykį pranešė „Sixt“ kompanijos atstovams. Jiems telefonu buvo patikinta, kad galioja visas draudimas, todėl dėl nieko nereikia sukti galvos. Dar buvo paklausta, ar galime tęsti kelionę. Kadangi traktorius tik aplamdė stogą ir nepadarė daugiau žalos, tai nuomojamu automobiliu tikrai buvo galima vykti toliau.
„Užpildėme visus dokumentus, papasakojome, kad atėję jau radome apgadintą automobilį. Dar sulaukėme policijos, kuri užregistravo įvykį. Davėme ir savo e. paštą, kad galėtų su mumis susisiekti, jei kiltų kokių nors klausimų. Viską užpildę išvažiavome, nes automobilis veikė“, – sakė keliautojas.
Baigę pažintinę kelionę po Airiją, lietuviai nuomojamą automobilį grąžino oro uoste, kur įsikūrę ir „Sixt“ atstovai. Vienas jų apžiūrėjo automobilį, patarė užsukti dar į patį biurą.
„Juokais pasakiau, kad gali apžiūrą pradėti nuo stogo, papasakojome, kas nutiko. Biure taip pat darbuotojai pažiūrėjo, kad turime visą draudimą, paklausė, ar įvykio metu mes nenukentėjome, bet mūsų tada automobilyje net nebuvo. „Sixt“ biure mums dar kartą patikino, kad viskas gerai, nes turėjome visą draudimą“, – nurodė Laurynas S.
Nuskaičiavo pinigus
Po kelionės grįžus į Lietuvą, Laurynui S. atėjo netikėtas „Sixt“ laiškas su sąskaita, kurioje – didelė suma už automobiliui padarytą žalą.
„Po kokios savaitės gavome laišką su 3,3 tūkst. eurų sąskaita, kad reikia susimokėti už stogo sugadinimą. Žmona iš karto jiems parašė laišką, kad mes nesutinkame su tokia suma, nes buvome įsigiję visą draudimą. Paprašėme paaiškinimo, tačiau niekas nieko neatrašė. Po kelių dienų ši suma buvo nuskaičiuota nuo banko sąskaitos, nes nuomojantis automobilį reikėjo pateikti kreditinės kortelės duomenis“, – pasakojo pašnekovas.
Po tokio savavališko „Sixt“ kompanijos pinigų nuskaičiavimo, lietuviai vėl ėmė rašyti, kad nesutinka ir pinigai turėtų būti grąžinti, bet ir vėl nesulaukė jokios reakcijos.
„Tada nuėjau į Lietuvoje įsikūrusią „Sixt“ atstovybę pasidomėti, gal jie galės pagelbėti. Čia dirbanti darbuotoja paprašė informacijos apie įvykį ir nusiuntė užklausą Airijos atstovybei. Dar patikino, kad taip nebūna ir negalėjo pasakyti, kodėl buvo nuskaičiuoti pinigai. Ji buvo prie laiško pridėjusi ir mūsų duomenis, bet mūsų atsakymas nepasiekė, Airijos bendrovė atsakė tik Lietuvos atstovybės darbuotojai.
Buvo atsakyta, kad pinigai mums bus grąžinti tik tuo atveju, jei jie bus atgauti iš įvykio kaltininko. Dar rašė, kad įvykis įvyko laukuose, todėl esą negalioja tipinis draudimas, nors ten buvo normali aikštelė šalia kelio, o ne kažkur laukuose“, – susirašinėjimą tarp Airijos ir Lietuvos „Sixt“ atstovybių perteikė Laurynas S.
Jis svarstė, kad jei Airijos „Sixt“ nuskaičiavo pinigus iš klientų, jos atstovai nebebus suinteresuoti jų išieškoti iš eismo įvykio kaltininkų. „Tada klientas lieka tarsi ant ledo, nors ir pirko visą draudimo paslaugą“, – stebėjosi keliautojas.
Buvo ir dar vienas momentas, privertęs lietuvius suabejoti visų įvykių draudimo paslauga. Jiems buvo nurodyta, esą automobilio stogas – nedraudžiamas. „Kai pasirašėme automobilio nuomos sutartį, buvo įvardyti keli punktai, kada draudimas negalioja, bet ta stogo dalis įrašyta tik specialiųjų sąlygų gal dvyliktame puslapyje, bet ne pagrindinėje sutartyje. Kelionėje juk tu ir imi visą draudimą, kad nesirūpintum dėl kokių nors apgadinimų, už tokią paslaugą papildomai sumoki. Jei sako, kad yra visas draudimas, taip ir supranti. Po tokių situacijų kyla klausimas, ar visas draudimas iš tiesų yra visas“, – pridūrė pašnekovas.
Padėjo viešumas?
Kadangi iš Airijos „Sixt“ bendrovės lietuviai taip ir nesulaukė jokio konkretaus atsakymo, kodėl visas draudimas negaliojo ir nuo jų sąskaitos buvo nuskaičiuota didelė pinigų suma, keliautojai ėmėsi viešumo taktikos ir istoriją paviešino socialiniuose tinkluose.
„Pasakojau savo istoriją, dar pažymėjau konkurentų bendroves, kad jie paaiškintų, kaip traktuojama viso draudimo paslauga. Jie komentaruose rašė, kad už kitus negali komentuoti, bet pas juos taip nėra. Jei klientas pasirenka visą draudimą, atsitikus įvykiui jam nereikia atlyginti žalos.
Susiradau ir pagrindinį „Sixt“ vadovą Vokietijoje, taip pat parašiau rinkodaros ir komunikacijos vadovams. Tiesiog rašiau visais įmanomais kanalais. Tada gavau žinutę iš vieno „Sixt“ finansų direktoriaus, kad tokios situacijos neturėtų būti ir viskas bus sutvarkyta“, – pasakojo Laurynas S.
Pasak keliautojo, tik įsitraukus minėtam vadovui, su juo susisiekė Airijos klientų aptarnavimo specialistas ir nurodė, kad pinigai bus grąžinti. Taip pat jie norės susisiekti telefonu ir detaliau aptarti įvykusią situaciją.
„Minėjo, kad pervedimas jau padarytas. Trečiadienį pinigai pagaliau atsirado mano sąskaitoje. Taip su manimi susisiekė Airijos kompanijos operacijų vadovas, kuris atsiprašė už šią situaciją“, – „Kauno dienai“ nurodė Laurynas S.
„Sixt“ kompanija veikia 105 pasaulio šalyse. „Kauno diena“ kreipėsi į Lietuvos atstovybę, norėjome paaiškinimo, kada netaikoma viso draudimo paslauga, kodėl iš kliento vis tiek buvo nuskaičiuoti pinigai. Tačiau Lietuvos „Sixt“ bendrovė nuo komentaro susilaikė.
„Informuojame, kad minimas įvykis vyko kitoje šalyje ir nesusijęs su mūsų veikla Lietuvoje. Situacija buvo išspręsta vietoje, Lietuvos įmonė šio įvykio kontekste nedalyvavo, todėl papildomų komentarų šiuo klausimu neteikiame“, – rašoma dienraščiui atsiųstame komentare.
